„Bylo to skvělé,“ zavzpomínala olomoucká rodačka, jíž bylo před pár dny 24 let.

Za dusné srpnové noci vyřadila bývalou světovou jedničku. „Teď už vím, že mohu konkurovat nejlepším hračkám,“ ohlédla se Muchová za triumfem, který ji nasměroval mezi elitu.

Moc fanoušků neměla, málokdo ji znal a věřil. I její blízcí si nemysleli, že by se mohla dostat tak daleko. „Ani ve snu mě nenapadlo, že postoupí do třetího kola,“ přiznal Josef Mucha, bývalá opora fotbalové Olomouce nebo Zlína, a otec české tenisové reprezentantky.

Nasazena

Ale pojďme k současnosti. Před startem letošního US Open už jeho dcera patří mezi nasazené tenistky a na úvod vyzve domácí legendu Venus Williamsovou.

„Doma sledujeme každý zápas. Samozřejmě fandím, i když se hraje třeba ve tři v noci. Po každém zápase si píšeme,“ říká Mucha, který je nyní asistentem ve Slovácku. „Čím jsem starší, tím jsem u zápasů Karolíny klidnější,“ přiznává s úsměvem.

Rodina fotbalového kouče se dost možná moc nevyspí ani během letošního ročníku. Mač Karolíny je totiž zařazen v rámci úterního programu do takzvané night session (start zápasu v 1.00 SEČ).

Píle a umění

Pryč jsou časy, kdy Josef Mucha dceři pomáhal ve vysoce konkurenčním tenisovém prostředí hledat co nejlepší podmínky k tréninku.

„Tenis je naprosto odlišný sport, chvíli trvalo, než jsem do toho pronikl,“ přiznal otec tenistky. „Jste v tom sám za sebe, na kurtu vám nikdo nepomůže. U fotbalu je to jinak, když se jeden zápas nepodaří, pořád se nic neděje, nebo vás trenér vystřídá. Ale v tenise to nejde, tam musí být jedinec silný,“ porovnává Mucha dva rozdílné světy.

Jeho dcera v mládí vystřídala několik klubů, zásadní pro ni byl přechod do pražského I. ČLTK. Teď patří mezi 26 nejlepších hráček světa a pracuje pod velkým trenérským jménem Davidem Kotyzou.

Táta si zásluhy na úspěšné kariéře Karolíny nedává. „Do špičky se dostala pílí a uměním. Je pracovitá. Taky má silnou hlavu,“ podotýká.

Pokud se atraktivní turnaj koná ve fotbalové pauze, neváhá Mucha přijet osobně. Tak jako loni do Wimbledonu, kde mohl sledovat skvělé české derby, v němž Karolína Muchová zdolala Karolínu Plíškovou. „Byl to hodně emotivní zápas a asi nejhezčí, který jsem v podání dcery viděl,“ vzpomíná na výhru 13:11 v rozhodujícím setu.

Pozvání na pódium

Muchová je na rozdíl právě od Plíškové chválena díky pestré, chytré a útočné hře.

Během koronakrize, kdy se tenisový kolotoč zastavil, ale bavila i jiným způsobem. Na sociálních sítích ukázala hudební umění při hře na kytaru. Ohlas? Nebývalý. Už přišla i jedna pozvánka z hudební branže. Členové Rybiček 48 by tenisovou hvězdu chtěli na pódiu coby kytaristku, která by si stylově zahrála jejich hit Karolína. „Možná bych do toho šla,“ smála se tenistka.

Třeba Karolínu Muchovou fanoušci na pódiu v budoucnu skutečně uvidí. V New Yorku to však bude zcela jiný rock 'n' roll.