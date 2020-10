„Nemám slov. Promiňte, v proslovech nejsem zrovna dobrá,“ líčila nervózně po finále ženské dvouhry.

I kdyby neřekla nic, svět by jí ležel u nohou. Důvod? Příběh o nečekané vítězce totiž dojímá fanoušky i fascinuje experty.

Šwiatekové bylo v květnu devatenáct let. Nikdy nevyhrála jediný titul mezi profesionálkami. Až najednou ten grandslamový. „Nepočítala jsem, že bych tady mohla získat trofej. Je to o dost jiné než před dvěma lety, kdy jsem tu stála jako juniorka,“ zmínila rodačka z Varšavy.

Ano, jednu zkušenost už má. V roce 2018 v Paříži slavila coby sedmnáctiletá dívka juniorský titul.

Tehdy byla vyjukaná ze všeho. Teď si to připomněla. „Co se to děje?“ zeptala se na centrálním kurtu na Roland Garros (Poláci jej přejmenovali na Poland Garros).

Pohled na rodiče ji vrátil do reality. Reality, v níž má blyštivou trofej. „Jsem na sebe pyšná,“ usmála se.

Pozornost po výhře nad Halepovou

Šwiateková šla do turnaje v pozici 54. hráčky světa. Asi nikdo nepředpokládal, že by stálo za to ji sledovat.

Jenže… Hned na úvod se jí povedlo vyřadit Markétu Vondroušovou, loňskou finalistku. Pak následovaly další skalpy. A když pokořila i Simonu Halepovou, bývalou světovou jedničku, odborníci zpozorněli. Sázkové kanceláře najednou začaly teenagerku považovat za favoritku. A v tom se nemýlily.

Nekonalo se žádné drama. Šwiateková došla k titulu nejsnáze od roku 1988, kdy dominovala Steffi Grafová. Neztratila ani set, nezaváhala ani v sobotním finálovém mači (6:4, 6:1).

Sofia Keninová na druhé straně často jen zoufale sledovala, kam zase ten míček letí. Polka kralovala, nevzdávala ani zdánlivě ztracené balony, jako během dlouhé výměny za stavu 3:3 a 15:15. A jakmile byla na koni (po brejku ve druhé sadě), dovolila si riskantní a mazácký stopbal. Vyšel.

„Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale moje nohy na tom nebyly nejlépe. V průběhu finále jsem se skoro nemohla hýbat,“ hlesla poražená Američanka.

Jenže Keninová v tu chvíli nikoho nezajímala.

Všichni chtěli slyšet vítězku. Zatímco na kurtu z ní moc slov nevypadlo, během tiskové konference se už rozpovídala. „Cítím, že bych se ještě mohla hodně zlepšit. Ne všechno mi jde,“ uvedla.

Gratulace od ikony i prezidenta

Hlavní cíl? Vyrovnané výkony. I Šwiateková moc dobře ví, že v ženském tenise teď může takřka kdokoli porazit kohokoli.

Povzbudit ji mohou třeba gratulace. Ozval se fotbalista Robert Lewandowski, Novak Djokovič i někdejší ikona polského tenisu Agnieszka Radwaňská. A také polský prezident Andrzej Duda!

Mimochodem, Šwiateková se díky triumfu posunula do elitní dvacítky (17. příčka).

Takže ať už bude příště hrát kdekoli, objeví se mezi nasazenými. A hlavně, ona nastoupí s cenným titulem: vítězka French Open.

Už dostala auto, ale řidičák jí pořád chybí

Jedna zajímavá zpráva prolétla polskými novinami. Iga Šwiateková už má auto (od sponzora), ale ještě si neudělala řidičský průkaz! Prý na tom ovšem pracuje… „Mám pocit, že spolu můžeme dojít daleko," řekla poté, co dostala vůz Lexus NX 300h F SPORT. To se stalo v srpnu – za dva měsíce je vítězkou French Open…Málo vídaná, ale opravdu podařená trefa na poli reklamy a marketingu. Tohle je pro japonskou automobilku počin roku. „Chceme podporovat naše sportovce, protože si to zaslouží. Jsou vzorem pro mladé lidi," prohlásil Jacek Pawlak, ředitel Toyoty a Lexusu ve střední a východní Evropě.