Do paměti tenisových fanoušků se zapsal především svým životním skalpem z roku 2012, kdy na centrálním dvorci ve Wimbledonu přemohl legendárního Rafaela Nadala. Kromě toho však tenista Lukáš Rosol dokázal vyhrát také dva turnaje na okruhu ATP a s českým týmem byl u úspěšné obhajoby slavného Davisova poháru. Nyní se 38letý rodák z Brna rozhodl, že po letech mezi elitou nastal čas přenechat místo na kurtu mladším.

Lukáš Rosol | Foto: Deník / Lukáš Ston

Raketu na pomyslný hřebík pověsí Rosol jako hrdý člen zlaté éry českého tenisu okolo Tomáše Berdycha s Radkem Štěpánkem. Tato parta se společně podílela na triumfech v Davis Cupu v letech 2012 a 2013. Loučit se bude ale také jako někdejší 26. hráč světového žebříčku a držitel dvou titulů z elitního okruhu ATP.

„Všechno jednou končí a tento konec je těžší než kterýkoliv jiný. Dospět k tomuto rozhodnutí nebylo vůbec snadné. ⁣⁣Tenis byl, je a bude celý můj život. Jenže čas člověk nezastaví a bolavému tělu neporučí,“ rozepsal se Rosol na svém instagramovém účtu.

„Moje kariéra ale měla všechno, co mít měla. Dřelo se, bolelo to, prohrávalo se, vyhrávalo se,“ dodal český tenista, jenž se nyní vinou zápasové absence propadl až na 974. místo žebříčku.

Šokující skalp Nadala ve Wimbledonu

Nejúspěšnější období své kariéry prožil v letech 2012 až 2014. Kromě již zmiňovaných úspěchů s českým daviscupovým týmem, kdy například ve čtyřhře po boku Tomáše Berdycha bojoval v sedmihodinovém a dodnes stále rekordním utkání proti Švýcarům, zapsal také několik úspěchů na individuální dráze.

Čeští tenisté obhájili triumf v Davis Cupu. Zleva Tomáš Berdych, Radek Štěpánek, nehrající kapitán Vladimír Šafařík, Lukáš Rosol a Jan Hájek.Zdroj: ČTK/Michal Kamaryt

V roce 2013 ovládl turnaj v Bukurešti a o rok později slavil i ve Winston-Salemu. V témže ročníku se navíc probojoval do dalších dvou finále, což Rosola vystřelilo až mezi elitní světovou třicítku. Slavil rovněž ve čtyřhře, ze které si v kariéře odnesl celkem tři tituly. Na grandslamech to nejdále dotáhl do čtvrtfinále na Roland Garros před devíti lety.

Nicméně už v roce 2012 šokoval celý tenisový svět, když ve druhém kole Wimbledonu porazil coby 100. hráč žebříčku Španěla Rafaela Nadala. Tehdejší světovou dvojku a v té době už dvojnásobného londýnského šampiona zdolal po obrovské bitvě 6:7, 6:4, 6:4, 2:6 a 6:4.

V zápase, který okořenil nejen množstvím nasázených es, ale taktéž legendárním ťuknutím do Nadalovy lahve s pitím. „Strach z velkého jména jsem zavřel v sobě. V pátém setu jsem se pak dostal do tranzu a necítil nic. Nemyslel jsem na vítězství, což mě asi zachránilo,“ přiznal tehdy Rosol.

Momenty zápasu Rosol vs. Nadal:

Zdroj: Youtube

Do hlavy se však dokázal dostat i další velké ikoně tenisu Andymu Murraymu, který měl s brněnským rodákem dlouholetý spor. „Rameno Murraymu? Shozená láhev Nadalovi? Na kurtu jsem se vždycky snažil mít bradu nahoře a nemít respekt. Proti mně ho taky nikdo neměl. Byla to moje cesta, kterou jsem stvořil,“ pronesl v podcastu Centrkurt.

„I když jsem zápas neměl úplně ve svých rukou, tak jsem se do toho snažil nějak vrátit. Zavážu si tkaničku. Zeptám se na skóre. Vezmu si medical,“ smál se Rosol, jenž mimo jiné ovládl i osmnáct challengerů.

Po dlouhých letech mezi absolutní elitou se 38letý rebel definitivně rozhodl, že dá kariéře poslední sbohem. „Je čas přenechat to mladším a těšit se, že třeba štafetu jednou převezme můj syn Luka. Možnost a podporu, jakou jsem dostal já, mít určitě bude. Byla to sakra krásná jízda a já za tenhle splněný sen děkuji,“ zakončil.