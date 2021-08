O co šlo? Horkokrevný Ital v utkání s Daniilem Medveděvem vypustil ze svých úst slůvko „frocio“, což je v italštině hanlivé označení pro homosexuála. „V tom zápase jsem udělal chybu. Proto jsem se rozhodl pro toto gesto,“ vysvětlil Fognini po vítězné třísetové bitvě s Němcem Jan-Lennardem Struffem.

Už v Tokiu se čtyřiatřicetiletý Fognini za svoje chování omluvil. „To horko se mi asi dostalo do hlavy a použil jsem opravdu hloupý výraz. Nikoho jsem nechtěl urazit. Miluju LGBT komunitu a omlouvám se za nesmysly, které ze mě vyšly,“ kál se na sociálních sítích.

Diskvalifikace za nadávky

Vzteklý Fognini je známý tím, že má na kurtu problém s chováním. Letos v dubnu v Barceloně neudržel nervy na uzdě v utkání se Španělem Bernabem Zapatou. Nadával rozhodčímu, za což byl zápas ve druhém setu kontumován a Fognini byl z turnaje vyloučen.

Itala namíchl nahlášený přešlap při podání. Čárový rozhodčí upozornil na jeho nadávky a Fognini, který už dříve v zápase dostal varování, byl diskvalifikován. Při odchodu z kurtu zničil raketu a hořekoval, že nikomu nenadával.

Fabio Fognini has been defaulted in Barcelona. pic.twitter.com/FkJWWElEQZ — Tennis GIFs ?? (@tennis_gifs) April 21, 2021

Pro nerváka Fogniniho přitom nešlo o první vyloučení. V roce 2017 při prohře ve dvouhře na US Open rovněž urazil rozhodčí, dostal pokutu 24 tisíc dolarů a po diskvalifikaci nemohl nastoupit ve čtyřhře.

Bizarní trest

Mimochodem, v Torontu byl ve středu dění i Medveděv, který dostal bizarní penalizaci za omluvu soupeři. „Promiň," utrousil ruský tenistka před tím, než ukončil smečí výměnu s bezmocným Alexanderem Bublikem.

Zdroj: Youtube

Medveděv se okamžitě obořil na francouzskou rozhodčí na umpiru Aurelii Tourteovou. „Dokážete si představit, jak velká to je hloupost? I on se vám směje," ukazoval se vysmátého Bublika. „To je neuvěřitelný. Tohle se dostane do televize."

Komickou situaci přešli všichni s úsměvem. Medveděv nakonec porazil Bublika 6:4 a 7:6.