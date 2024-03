Rozjezd jako z říše snů. Těmito slovy lze naprosto přesně popsat aktuální průběh sezony v podání italského tenisty Jannika Sinnera, který po premiérovém grandslamovém triumfu v Austrálii pokračuje ve své krasojízdě i za mořem. Naposledy si v semifinále turnaje Masters v Miami pohrál s ruským rivalem Daniilem Medveděvem, jemuž nadělil nevšední výprask 6:1, 6:2. A na oblíbené zastávce jej v neděli čeká už třetí finále v kariéře.

Italský tenista Jannik Sinner. | Foto: Profimedia

Vítězství na úvodním grandslamu sezony v Melbourne, vítězství na únorovém turnaji v Rotterdamu, semifinálová obhajoba v Indian Wells a momentálně poslední krok od triumfu i v nedalekém Miami. První měsíce letošního ročníku na elitním okruhu patří zcela bez debat italskému mladíkovi Janniku Sinnerovi.

Aktuální světová trojka chytla od životního tažení u protinožců formu jako víno a před začátkem antukové části sezony je téměř k nezastavení. Nyní čeká 22letého tenistu již třetí finále na turnaji Masters v Miami, na což mimo jiné dosáhl jako nejmladší hráč v historii. A pokud zvládne i nedělní bitvu s Bulharem Grigorem Dimitrovem, poskočí v novém týdnu na životní druhé místo v žebříčku ATP.

Jannik Sinner si v Miami s mnohonásobným grandslamovým šampionem Alfiem Hewittem vyzkoušel i tenis na vozíku:

Zdroj: Youtube

Šampion letošního Australian Open podtrhl svou fantastickou formu za mořem už v semifinálovém klání proti ruskému tenistovi Daniilu Medveděvovi, jehož zdolal ještě snáze než ve čtvrtfinále českého zástupce Tomáše Macháče. Svému tradičnímu rivalovi daroval rozjetý Sinner pouhé tři gemy.

Jsem nadšený a šťastný, těší rozjetého Sinnera

„Cítil jsem se opět skvěle. Čím dál postupuju v turnaji, tím mám ze své hry lepší pocit,“ těšilo po zápase rodáka z italského Innichenu, který porazil čtvrtého hráče světového žebříčku Medvěděva už popáté za sebou a vzájemnou bilanci tak upravil na 5:6.

„Daniil dnes udělal hodně chyb, které obvykle nedělá, a já jsem toho využil. Čekal jsem to samozřejmě hodně těžké. Kdyby mě ale v prvním nebo druhém setu brejkl, vypadalo by to rozhodně jinak,“ připustil Sinner. Ten obral svého soupeře o servis hned čtyřikrát, sám navíc zápas odpodával bez ztráty jediného gemu.

Ve třetím finále v Miami bude Sinner usilovat o druhou trofej v rámci ATP Masters 1000, tu první získal na loňském podniku v kanadském Torontu. Před třemi lety nestačil v závěrečném utkání na polského tenistu Huberta Hurkacze. „Na tu noc před zápasem si vzpomínám, tehdy jsem nemohl vůbec spát,“ přiznal italský talent.

„Teď už tu situaci ale zvládám mnohem, mnohem lépe. Jsem zkrátka nadšený a šťastný, že jsem zpátky. Doufám, že v neděli podám další dobrý výkon,“ dodal s odhodláním před bitvou o titul.

V letošní sezoně má 22letý Sinner na kontě už 23 vítězství a jen jedinou porážku, kterou mu uštědřil v semifinále předchozího velkého turnaje v Indian Wells Španěl Carlos Alcaraz. A právě svého nedávného přemožitele může nedělním triumfem vystřídat na druhém místě světového žebříčku.