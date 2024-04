Losování turnaje, které si jednou dost možná zarámuje ve svém pokoji. Když se teprve 16letý americký tenista Darwin Blanch dozvěděl o svém soupeři do prvního kola antukového podniku v Madridu, nemohl uvěřit vlastním očím. Divoká karta mu totiž přidělila hned na úvod souboj s grandslamovým králem antuky Rafaelem Nadalem. A nadějný teenager ihned přispěchal s velice úsměvnou reakcí.

Americký tenisový talent Darwin Blanch. | Foto: Profimedia

Na úvod se rozhodně sluší zmínit, že Blanch momentálně patří k obrovským nadějím americké tenisové školy. Je mu teprve 16 let, přesto už nyní figuruje na desátém místě v juniorském kombinovaném žebříčku.

Tenis se dá lehce zmanipulovat. Schůdná možnost, jak si přivydělat, ví kouč

Podobně rozmanitý je taktéž jeho životní příběh. Šikovný teenager, kterého díky výšce 190 cm zdobí především výjimečný servis, vyrůstal tenisově hned ve čtyřech zemích. Před novináři se proto dneska nebojí vytáhnout angličtinu, španělštinu, ale ani čínštinu nebo thajštinu.

„Narodil jsem se na Floridě, ale už po pár týdnech jsme se přestěhovali do Thajska za tátovou prací. Tam jsem trénoval do svých osmi let na dvorku,“ zavzpomínal na své začátky Blanch.

„Pak jsme si přivezli trenéra z Argentiny a nakonec jsem se tam i přestěhoval. Trénoval jsem tam asi čtyři roky a poté se přesunul do akademie v Orlandu. A teď už jsem zase ve španělském Alicante. No, byla to dost divoká cesta,“ pousmál se.

Vyrazit ven a užít si každý okamžik s Rafou

Mezi dospělými tenisty debutoval Blanch už před více než dvěma lety. Letos se ovšem poprvé dočkal velké odměny, když v březnu na turnaji v Miami zapsal premiéru na ATP Masters 1000. Jako držitel divoké karty tehdy statečně vzdoroval českému zástupci Tomáši Macháčovi.

Po 49 odehraných zápasech mezi zkušenějšími kolegy z branže jej čeká další velká výzva, tentokrát na Masters v Madridu. A hned v prvním kole si střihne souboj, který mu nyní může závidět kdejaký tenista na světě. Šestnáctiletý Američan se totiž na kurtu postaví domácí legendě Rafaelu Nadalovi.

Sám Blanch přitom tomuto losu nemohl zprvu vůbec uvěřit. „Lidi, já budu hrát s Nadalem!“ vyťukal okamžitě na svých sociálních sítích.

Obrovská radost však na sebe nenechala příliš dlouho čekat. „Jsem opravdu nadšený, ale samozřejmě i trochu nervózní,“ přiznal nebezpečný levák. „Každopádně jsem moc rád, že si zahraju proti Rafovi. Jsem připravený vyrazit ven a užít si tam každý okamžik,“ dodal.

Jenom pro zajímavost, mladý Darwin Blanch se narodil v září roku 2007. Přesně v době, kdy měl jeho budoucí soupeř v Madridu na svém kontě už tři grandslamové triumfy a s rivalem Rogerem Federerem zrovna zápasil o post světové jedničky.

Teď si to ambiciózní teenager, který se blíží vstupu do elitní tisícovky světového žebříčku, vyzkouší proti svému vzoru na vlastní kůži. Některé příběhy holt píše sám život. „Hrát navíc před takovou kulisou je vždy něco velkého,“ zakončil s velkým očekáváním.

Hodně štěstí popřála Blanchovi i španělská hvězda Carlos Alcaraz, který se sám poprvé utkal s Nadalem v den svých 18. narozenin. A kde jinde než právě v Madridu. „Na svůj věk hraje velmi dobře. Řekl jsem mu, aby si užil tu výjimečnou chvíli být s Rafou na jednom kurtu,“ prozradil loňský vítěz Wimbledonu.

„Tento okamžik bude pro jeho kariéru opravdu užitečný. Sám moc dobře vím, o čem mluvím. Jenom si vyzkoušet a užít si celý ten den,“ doplnil Alcaraz na adresu mladšího kolegy.

Alcaraz, ničitel impéria. Je jako já, Rafa a Roger dohromady, žasne Djokovič

Zda si tato vzácná slova vezme americký talent k srdci, se tenisoví fanoušci přesvědčí už ve čtvrtek odpoledne. To Nadal zahájí v Madridu své poslední vystoupení v kariéře.