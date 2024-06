Před dvěma týdny opět šokovali tenisový svět svými výkony na pařížském grandslamu. Nyní už lídři nastupující generace šampionů Jannik Sinner a Carlos Alcaraz absolvují začátek travnaté sezony, nicméně jakožto fotbaloví fanoušci si samozřejmě nenechali ujít ani aktuální dění na evropském šampionátu. Čerstvá světová jednička si před vzájemným zápasem Itálie a Španělska rýpla do svého mladšího kolegy, který však nakonec ovládl i tento symbolický souboj mimo kurt.

Tenisové hvězdy současnosti Jannik Sinner (vlevo) a Carlos Alcaraz. | Foto: Profimedia

Aktuálně jsou oba nastupující vládci světového tenisu rozutečení po úvodních turnajích na travnatém povrchu. Zatímco však španělský talent Carlos Alcaraz už v Londýně dohrál, jeho rival a nová jednička žebříčku ATP Jannik Sinner nadále usiluje o další titul v německém Halle.

Ani jeden z nich si ovšem nechce nechat ujít právě probíhající svátek fotbalu. Řeč je samozřejmě o mistrovství Evropy, ke kterému grandslamoví šampioni upínají velkou pozornost. Není totiž žádným tajemstvím, že Alcaraze se Sinnerem pojí kromě věčné touhy sbírat tituly rovněž láska k tomuto sportu.

Nejen o šancích italského výběru na Euru se vítěz letošního Australian Open rozpovídal během turnaje v Německu. „Fotbal dodneška naprosto zbožňuji. V mládí jsem ho trochu hrál a tento sport jsem opravdu miloval,“ přiznal 22letý rodák z Innichenu na severu Itálie.

Potřebuji se na zápas dívat sám, říká Sinner

„Je to skvělé, protože máte okolo sebe spoluhráče a pořád cestujete s nimi i mnoha rodinami. Je to týmový sport, takže pokud jste všichni přátelé, je pro vás o něco jednodušší hrát dobře,“ podotkla nynější světová jednička.

Sinner si fotbalovou horečku po celé Evropě náležitě užívá a věří, že obhájci zlata mají šanci opět pomýšlet na ta nejvyšší umístění. „Bude to velmi zajímavé sledovat. Máme hodně mladý tým, spoustu nových kluků. Měl jsem tu čest sledovat přípravu a hráli opravdu dobře. Tak doufám, že letos zase dojdeme daleko,“ dodal.

K velice zajímavé situaci však došlo ve čtvrtek večer, kdy se proti sobě postavily celky Itálie a Španělska. Pro obě tenisové hvězdy dost osobní záležitost, což vzápětí potvrdila i samotná reakce Sinnera.

Ten jednoznačně zamítl možnost sledování tohoto zápasu s ostatními krajany na turnaji v Halle. „Potřebuji svůj prostor, abych se mohl dívat sám. Obvykle, když mi na něčem záleží, potřebuji svůj klid,“ pronesl ještě před vypuknutím velké bitvy.

Popichování? Důkaz, že fotbal je fenomén

Zároveň byl dotázán, zda má v plánu poslat zprávu svému kolegovi Alcarazovi, pokud by Itálie čtvrteční souboj zvládla vítězně. „Ne, to bych nikdy neudělal…(smích) I když, možná ano!“ lehce rýpnul do nedávného přemožitele v semifinále Roland Garros.

Po zápase však Sinnerovi zbyly jen oči pro pláč. Vzájemnou partii dvou favoritů skupiny totiž tentokrát ovládli Španělé, kteří vyhráli zásluhou jediného vstřeleného gólu. A i tento minisouboj mimo tenisové kurty tak vyzněl lépe pro Alcaraze.

„Obvykle se něco takového říká. Není to trashtalk, ale spíš takové popichování. Je to vlastně docela vzrušující a zábavné. Zároveň to ale ukazuje, jaký je fotbal fenomén,“ zakončil Ital.