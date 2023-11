Italský tenista Jannik Sinner postoupil poprvé v kariéře do finále Turnaje mistrů. V úvodním semifinále zdolal před bouřlivým domácím publikem v Turíně ruského ranaře Daniila Medveděva 6:3, 6:7, 6:1. Jeho soupeřem bude již podruhé na turnaji světová jednička Novak Djokovič, který pro změnu porazil Carlose Alcaraza 6:3, 6:2 a zahraje si o rekordní sedmý titul ze závěrečné akce sezony.

Finalisté letošního Turnaje mistrů: Novak Djokovič (vlevo) a domácí miláček Jannik Sinner. | Foto: Profimedia

Sinner, jenž postoupil do finále Turnaje mistrů jako první Ital v historii, potvrdil v sobotním semifinále, že v závěru sezony nabral skvělou formu. Čtvrtý hráč světového žebříčku prošel v Turíně základní skupinou bez zaváhání a získal skalpy Djokoviče, Řeka Stefanose Tsitsipase i Dána Holgera Runeho. Stále tak zůstává ve hře o rekordní prémii 4,8 milionu dolarů pro hráče, který dojde bez jediné porážky až k titulu.

Proti Daniilu Medveděvovi získal dvaadvacetiletý Ital úvodní set díky jedinému brejku za 46 minut, ve druhém ale ani jeden z hráčů na podání nezaváhal. Tiebreak zvládl lépe ruský hráč, úvod rozhodující sady ale vyšel lépe Sinnerovi. Odskočil do vedení 3:0, další brejk přidal v šestém gamu a koncovku si s přehledem ohlídal. Po šesti porážkách v úvodních šesti vzájemných zápasech nyní vyhrál třetí duel s Medveděvem v řadě.

„Je to neuvěřitelný pocit,“ prozradil po utkání nadšený Sinner. „Dnes to byl opravdu těžký zápas. Cítil jsem, že hraje agresivněji, obzvlášť v prvním setu. Nějak se mi ale podařilo udělat brejk a od té chvíle už jsem se cítil lépe. Jsem neskutečně šťastný, že jsem ve finále,“ dodal.

Pokud Sinner v nedělním finále porazí Djokoviče a zvedne nad hlavu trofej, stane se úplně prvním italským tenistou v historii, který kdy ovládl závěrečný Turnaj mistrů. Tentokrát navíc před domácími tribunami. Zároveň by si odnesl již výše zmiňovaný vítězný šek v astronomické hodnotě necelých 5 milionů dolarů.

„Je to obrovská výsada hrát takový turnaj před domácími fanoušky. Dodali mi obrovské množství energie a v neděli jim budu chtít jejich důvěru splatit,“ řekl italský talent, jenž zabojuje o jedenáctý titul na okruhu ATP.

To šestatřicetiletý Djokovič a budoucí vyzyvatel Sinnera zvládl utkání s úřadujícím wimbledonským šampionem s přehledem. Úvodní vyrovnaný set rozhodl brejkem na 5:3 a čistou hrou ho také dopodával. Ve druhé sadě sebral debutantovi na Turnaji mistrů podání dvakrát a za 88 minut postoupil. Finále si na prestižní akci pro osmičku nejlepších tenistů sezony zahraje už podeváté v kariéře.

„Poté, co jsem v prvních třech zápasech strávil na kurtu opravdu hodně času, jsem si nebyl jistý, jak se dnes budu cítit,“ řekl po úspěšném semifinálovém vystoupení Djokovič. „Ale musím říct, že jsem se od samého začátku cítil velice dobře,“ těšilo rodáka z Bělehradu.

„Přistoupil jsem k zápasu se správným přístupem i mentalitou a od prvního okamžiku na kurtu jsem věděl, že to bude velmi intenzivní zápas. Jako vždy proti Carlosovi. V těchto zápasech vždy předvede to nejlepší. Musíte se s tím vyrovnat, pokusit se přečkat bouři, a to jsem dnes udělal,“ prozradil grandslamový rekordman.

Ten prošel do finále závěrečného podniku sezony s jedinou porážkou ve skupině, kterou mu uštědřil právě italský mladík. „Hraje fantastický tenis, pravděpodobně nejlepší ve své dosavadní kariéře,“ pronesl na adresu finálového soupeře. „Je to však finále a v této situaci jsem byl už mnohokrát. Jsem spokojený a doufám, že opět dokážu předvést svůj nejlepší výkon,“ zakončil Djokovič.

Finálový duel mezi domácím hrdinou a útočníkem na další úctyhodný rekord v turínské aréně je naplánován na neděli od 18 hodin.