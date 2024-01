Už v neděli začíná v australském Melbourne úvodní grandslam tenisové sezony 2024, fanouškům královského sportu známý především pod svým názvem Australian Open. Za jasného favorita mezi muži je považován úřadující šampion Novak Djokovič, kterého se však letos pokusí zastavit hvězdy nastupující generace. Ženský titul zase obhajuje Aryna Sabalenková, na niž čeká u protinožců ještě větší konkurence. A navzdory zraněné Karolíny Muchové či těhotné Petry Kvitové naskočí do turnaje hned 14 českých tenistů.

Novak Djokovič slaví vítězství na Australian Open se svým týmem. | Foto: ČTK/AP/Asanka Brendon Ratnayake

Chyť mě, když to dokážeš. Přesně v takovém duchu se ponese i letošní ročník australského grandslamu, na kterém bude obhajovat loňské prvenství šestatřicetiletý srbský šampion Novak Djokovič. Nezastavitelný démon, jenž se pokusí dobýt Melbourne již po jedenácté v kariéře a zároveň bude pomýšlet na rekordní 25. titul z turnajů velké čtyřky.

Rodák z Bělehradu, který se může zapsat mezi vítěze prestižního grandslamu popáté z posledních šesti sezon, bude chtít navázat na své výkony z uplynulého ročníku, kdy se po předloňském vyhoštění z Austrálie kvůli odmítnutí vakcinace proti covidu-19 dokázal vrátit zpátky na královský trůn. Ve finále si tehdy poradil s řeckým tenistou Stefanosem Tsitsipasem.

Djokovič držel neporazitelnost v Austrálii dlouhých šest let, na nedávném United Cupu mu ale jeho úchvatnou šnůru 43 vyhraných zápasů v řadě přerušil domácí Alex de Minaur. Ten využil i poraněného zápěstí aktuální světové jedničky. „Bylo to docela znát, ale postupem času se to lepšilo a nyní už jsem připraven ve své nejlepší formě,“ ujistil fanoušky charismatický Srb.

„Vždycky mám jenom ty nejvyšší ambice a v roce 2024 to rozhodně nebude jinak,“ dodal odhodlaně. A při pohledu na rozlosování je skutečně velice pravděpodobné, že grandslamový král půjde v Melbourne i tentokrát hodně daleko.

Cestu za rekordním titulem mu však budou chtít zkřížit ústřední hvězdy mladé generace, španělský šikula a Djokovičův přemožitel z loňského finále Wimbledonu Carlos Alcaraz či italská kometa Jannik Sinner. A velké naděje jsou vkládány rovněž do Daniila Medveděva z Ruska. Kvůli zranění naopak nenastoupí dvojnásobný vítěz podniku Rafael Nadal.

„Myslím si, že v mnoha ohledech je to sám Novák, kdo stojí v jeho vlastní cestě. Nikdo jiný. Samozřejmě tady jsou hladoví vyzyvatelé, kteří ho chtějí vykolejit, ale zatím je to Novak versus Novak, kdo vyhraje letošní Australian Open,“ řekla uznávaná tenisová novinářka Courtney Nguyenová.

Ženskou část turnaje, který letos úplně poprvé ve své bohaté historii odstartuje už v neděli, obohatí především spanilá jízda Bělorusky Aryny Sabalenkové za první grandslamovou obhajobou. Současná dvojka žebříčku WTA bude mít ovšem o konkurenci rozhodně postaráno.

Mezi žhavé favoritky patří zejména světová jednička i nedávná vítězka Turnaje mistryň Iga Šwiateková z Polska. Do bojů o titul však budou chtít promluvit také loňská poražená finalistka z Melbourne Jelena Rybakinová či americká naděje Coco Gauffová, snící po ovládnutí newyorského US Open o dalším grandslamovém triumfu.

„Z pohledu této elitní čtyřky to bude opravdu skvělý turnaj. Všechny tyto hráčky poslední rok nebo dva na turné naprosto dominují a jsou ve výborné formě. Navíc na začátku roku jsou prakticky neporažené,“ podotkla Nguyenová.

Velké návraty i čeští tenisté v akci

Melbourne Park mimo jiné zažije také velké comebacky někdejších světových jedniček. Po mateřské přestávce se na kurty vrací legendární Němka Angelique Kerberová a rovněž čtyřnásobná grandslamová šampionka Naomi Ósakaová z Japonska. Kerberovou čeká v prvním kole Američanka Danielle Collinsová, Ósakaová odšpuntuje turnaj proti nasazené Francouzce Caroline Garciaové.

To čeští fanoušci se mohou v Melbourne těšit hned na čtrnáctku krajanů, kteří nakouknou do prvního kola úvodního grandslamu sezony. Nejvýše postavenou Češkou je turnajová sedmička a wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, která se po vyléčení zranění utká v úvodním vystoupení s Ukrajinkou Dajanou Jastremskou.

Další nasazená Barbora Krejčíková se střetne s Japonkou Mai Hontamovou, Marii Bouzkovou zase čeká souboj krajanek s Lindou Noskovou. A velice složitý vstup do turnaje čeká i Karolínu Plíškovou, jež vyzve jednu z hlavních favoritek turnaje Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

Čerstvý šampion turnaje v Adelaide Jiří Lehečka odstartuje cestu za obhajobou loňského čtvrtfinále duelem se španělským tenistou Bernabém Zapatou. Kromě něj se v hlavní soutěži ukáží rovněž Kateřina Siniaková, sestry Fruhvirtovy, Sára Bejlek a také mužští zástupci Tomáš Macháč s Jiřím Veselým, Jakubem Menšíkem a debutujícím kvalifikantem Vítem Kopřivou.

Ve čtyřhře naopak nebudou obhajovat titul Krejčíková se Siniakovou, které na konci minulého roku přerušily spolupráci a v Austrálii už se představí s novými partnerkami. Siniaková nastoupí s domácí Storm Hunterovou, Krejčíková by měla hrát s Němkou Laurou Siegemundovou.

V pořadí již 112. ročník grandslamu v Melbourne začíná již za několik hodin. Samotné vyvrcholení turnaje je pak naplánováno na 27. a 28. ledna.