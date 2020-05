Bylo to dost nezvyklé zahájení turnaje. Mezi účastníky klání a novinářskými kamerami zela několikametrová mezera, tváře všech přítomných zkrášlovaly nezbytné roušky a hlasy z mikrofonů se dunivě rozléhaly obřím prostorem haly v areálu TK Sparta Praha na okraji Stromovky. Opuštěné kurty venku zatím skrápěl lehký májový déšť.

Dnes už bude na sparťanských dvorcích pořádně živo. Dopoledne totiž startuje turnaj O pohár prezidenta ČTS, v jehož rámci se představí skoro kompletní česká mužská i ženská špička (ČT chystá přenosy ze všech tří dnů).

Nejde ještě o plný návrat k normálnímu tenisovému koloběhu, ale alespoň o tolik důležitý první krok. Tak to vidí i hvězdy Petra Kvitová a Barbora Strýcová.

„Jdu si to užít. Bude skvělé hrát zase normální zápas,“ těší se Strýcová. O její netrpělivosti ostatně svědčí i to, že se na turnaj přihlásila úplně první ze všech.

„Konečně je to po všem tom tréninku nějaká změna. Konec nicnedělání. Necestujeme, nehrajeme, tak jsem si říkala, proč se nezúčastnit,“ řekla Strýcová.

Souboj generací

Podobně to vidí také světová dvanáctka Kvitová, nejvýše nasazená tenistka ženské části akce. „Nejtěžší na tom bude vrátit se do zápasového rytmu. Navíc se bude hrát bez lidí, což si nedokážu představit. Hlavní bude zahrát si pěkný tenis,“ povídala dvojnásobná wimbledonská šampionka, která se dnes v prvním kole utká s Barborou Krejčíkovou.

To se Strýcovou si los turnaje lehce zažertoval: čtyřiatřicetiletá veteránka změří síly s patnáctiletou juniorkou Lindou Fruhvirtovou, jednou z největších nadějí českého tenisu. „Linda je skoro o dvacet let mladší než já, co na to říct,“ rozesmála se Strýcová pod vzorně nasazenou rouškou.

Spíš než mladinké soupeřky se nedávná světová jednička ve čtyřhře bojí jiné věci. „Hodně důležité bude se po tak dlouhé pauze nezranit,“ varovala Strýcová.

Mače ve Stromovce ale odmítá brát pouze jako exhibici či přípravu. „Jde o turnaj a já už jsem taková, že když se dostaví adrenalin ze zápasu, chci pokaždé vyhrát,“ dodala loňská semifinalistka Wimbledonu.

Diváci jsou motor

Dnešní program

MUŽI ANTUKA



10.00 Rosol - Kopřiva

11.30 Forejtek - Kolář

14.00 Veselý - Vrbenský

15.30 Lehečka - Macháč



ŽENY TVRDÝ POVRCH

10.00 Muchová - Kristýna Plíšková

11.30 Strýcová - L. Fruhvirtová

14.00 Kvitová - Krejčíková

15.30 Siniaková - Hradecká

Zatímco v Česku už se hraje, na profesionální okruhy ATP i WTA se sneslo nucené mlčení. První turnaje nezačnou dřív než v srpnu, a to je ještě nejoptimističtější varianta. Dokud se totiž neuvolní cestování, dá se na návrat k velkému mezinárodnímu tenisu zapomenout. To si myslí i české hráčky.

„Informace z WTA nejsou úplně pozitivní. Já si myslím, že letošní sezonu už se nepodaří rozjet, i když by bylo skvělé stihnout alespoň pár turnajů na konci roku. Samotné by se mi teď ale moc nechtělo do Ameriky nebo do Číny,“ míní Strýcová.

Turnaj na Spartě se z pochopitelných důvodů odehraje bez diváků v hledišti, což je sice nezvyk, ale dá se to překousnout. Jenže jaký smysl by mělo hrát bez publika i na největších mezinárodních akcích, jako jsou grandslamy?

„Kdyby mělo být US Open nebo French Open bez lidí, tak za mě raději vůbec nehrát. Lidé jsou náš motor,“ zdůrazňuje Kvitová.

Hlavně Strýcová během pandemie přemýšlela nad tím, zda pro ni má smysl se k tenisu po pauze vůbec vracet. Zasáhlo ji hlavně zrušení letošní olympiády, na kterou se nesmírně těšila. A i kvůli hrám se nakonec rozhodla pokračovat v kariéře.

„Mám toho za sebou už tolik, že jsem si řekla, že mi kariéru neukončí pandemie,“ uzavírá Strýcová.