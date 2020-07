Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář, Michael Vrbenský to jsou mladíci, kteří o sobě dávají poslední dobou výrazně vědět, koronavirovým omezením navzdory.

První dva jmenovaní o víkendu přispěli k výhře českého daviscupového týmu v „přáteláku“ nad Slovenskem. „Jsem rád, že jsme měli šanci si zahrát. Je to dobrá zkušenost,“ pochvaloval si loňský vítěz juniorky na US Open Forejtek. Ten na antuce pražské Sparty získal vítězný třetí bod výhrou nad Filipem Horanským, před ním předvedl Kolář suverénní výkon v duelu s Andrejem Martinem. I když nešlo o oficiální utkání, oba předvedli, co v nich dřímá.

„Dali jsme šanci mladým, kteří ukázali, že jsou na vzestupné tendenci,“ potvrdil český kapitán Jaroslav Navrátil. Podobně mluvil i ostřílený Lukáš Rosol, který spolu s Jiřím Veselým tvořil zkušenější polovinu domácího výběru. „Mladých máme hodně a udělali pokrok. Pořád je to pole neorané, ale dá se na nich dobře pracovat,“ řekl Rosol.

Ideální stav

Důležité je, že zatímco mezinárodní akce jsou stále přerušeny, na českých dvorcích se nezahálí. Od květnového turnaje O pohár prezidenta ČTS (který opanoval dvacetiletý Vrbenský) se konala četná další klání za účasti širší české špičky.

Pro mladé jde o ideální stav: potřebují hrát, kde se jen dá. „Na klucích je znát, že už za sebou mají nějaké zápasy. Naopak třeba Andrej Martin jen trénoval a bylo vidět, že mu zápasy strašně chybí,“ poznamenal Navrátil, spokojený s výkony i výsledky. Forejtek i Kolář zdolali žebříčkově výše postavené soupeře. „Čekal jsem, že Slováci budou víc kousat,“ dodal kapitán.

Devatenáctiletý Forejtek potvrdil, že rozhodla rozehranost. A to on sám měl poslední týdny komplikované zraněním a hlavně učením na maturitu. Tu zvládl.

Teď jde o to, aby on i jeho generační parťáci zvládli i období po restartu profesionálního okruhu. „V ostatních státech nemají tolik zápasů, takže bychom měli mít určitou výhodu. I když ostrý turnaj je něco jiného,“ řekl Forejtek.

Proti Slovensku válely i české hráčky



Součástí víkendového česko-slovenského Poháru přátelství byly i duely žen (hrálo se v Bratislavě) a mladých nadějí v kategoriích do 14, 16, 18 a 23 let. Celkem se odehrálo deset zápasů a Češi zvítězili jednoznačně 8:2. Ukázalo se, že tenisových talentů je v tuzemsku dost.



Fedcupový výběr uspěl ve slovenské metropoli po výsledku 3:2. Zářila hlavně světová osmnáctka Markéta Vondroušová, která ovládla oba své singly. Třetí bod přidala debutující Tereza Martincová. „Je to strašně fajn pocit,“ usmívala se.



„Jsem velmi spokojený s výkony obou holek. Je to výborná průprava na ostrý start sezony, pokud letos začne,“ řekl kapitán Petr Pála. Z deseti zápasů všech kategorií ČR vs. SR neuspěly pouze české tenistky do 23 let, byť patnáctiletá Linda Fruhvirtová získala hned dva body, a v Říčanech chlapci do 18 let.