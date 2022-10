Není to náhoda: Češky okupují elitní stovku WTA dlouhodobě a příklad Kvitové či Plíškové táhne. Zatímco u chlapců bojuje tenis o pozornost s oblíbenějším fotbalem či hokejem, u dívek je to volba číslo jedna. Z toho plynou skvělé výsledky na juniorských turnajích a expanze mezi dospělé.

Český tenis v číslech:



66 105 registrovaných hráčů a hráček



26 535 mužů

10 002 žen

16 048 chlapců

13 520 dívek

Pražský I. ČLTK se může pochlubit sto dvaceti dětmi v tenisové škole a baby tenisu a dalšími osmi desítkami hráčů a hráček ve vyšších kategoriích. Zájem je stále značný, manažer klubu Vladislav Šavrda se ale bojí, co s tím udělá současná energetická a ekonomická krize.

„Už se to v některých parametrech našeho baby tenisu projevuje. Ubývají počty malých hráčů na turnajích. Pravděpodobně je to z jednoho prostého důvodu. Není to tím, že by byl menší zájem o tenis. Je to kvůli tomu, že rodiny musí nejdříve řešit svoje osobní výdaje, svoje energetické a finanční problémy. Obávám se, že sport tím bude trpět,“ dodává.

Zdražování na obzoru

Právě I. ČLTK Praha se přitom řadí mezi největší líhně českých tenisových talentů. Na Štvanici hrály například sestry Plíškovy, Lucie Hradecká, Karolína Muchová nebo talentovaný Jonáš Forejtek. Počet holek a kluků je vcelku vyrovnaný, faktem ale je, že talentované chlapce víc pohlcuje fotbal a hokej. To je pak na výsledcích znát.

Odliv pak podle něj přichází hlavně v dospívání, kdy hráči a hráčky naplno poznávají, jaká dřina stojí za úspěchem. Musejí navíc skloubit sportování, školu a svůj osobní život. „Ukončení kariéry v tomto věku je možná o něco častější u dívek,“ dodává Šavrda.

Top 5 největších klubů:



TK Sparta Praha

I. ČLTK Praha

TK Prostějov

TK Přerov

LTK Liberec

Co se týče finanční náročnosti sportu pro začínající tenisty, je to podle Šavrdy značně individuální. „Je to o rozhodnutí rodičů, jestli se to má dítě učit takzvaně společensky, nebo směrem k budoucímu vrcholovému sportu. Pak je rozdíl ve frekvenci a intenzitě tréninku. Když vidíme v dětech potenciál a talent, tak jim to dáváme zdarma, nebo je dokonce podpoříme nějakou částkou na cestování,“ popisuje a zdůrazňuje, že důležitá je i obětavost rodičů.

Velké vrásky na čele ale dělá manažerovi pražského klubu současná situace na trhu s energiemi. Na Štvanici už zdražení pocítili a obávají se, co přijde dál.

„Vůbec si nedovedu představit, jak to bude. V tuhle chvíli jsme se rozhodli postavit haly. Zdražili jsme, ale vůbec ne tak, aby to odpovídalo zdražení energií. Zvedli jsme ceny hodin o třicet procent. Snažíme se ušetřit i jinde. Nebudeme hrát tak, že v trojhale je obsazený jen jeden kurt a topí se při tom. V hale nebude šestnáct stupňů, ale třeba jen třináct, změní se otevírací hodiny,“ vyjmenovává Šavrda s tím, že důležitá bude pomoc státu a Národní sportovní agentury.

„Dřív se za zimu uspořádaly desítky turnajů všech kategorií. Teď jsme ale řešili, jestli uděláme jeden, dva nebo vůbec žádný. Je to na tři dny, chce to čtyři kurty a to je strašná petarda. Nemůžu říct, aby hráči zaplatili vklad do turnaje přes tři tisíce. To nejde, to pak nepřijdou. Budoucnost je tedy velmi nejasná,“ zakončuje Šavrda nevesele.

Budoucí hvězdy, které ještě neznáte:



Jakub Menšík (17 let) – Na kontě už má finálovou účast mezi juniory na Australian Open a už sbírá i zkušenosti mezi dospělými. Minulý měsíc na challengeru v Praze prošel až do semifinále.



Hynek Bartoň (18 let), Maxim Mrva (15 let), Jan Kumstát (15 let)



Tereza Valentová (15 let) – Nedávná vítězka 95. ročníku Pardubické juniorky patří ve své věkové kategorii patří k nejlepším tenistkám světa, stejně jako další Češky.



Alena Kovačková (14 let), Laura Samsonová (14 let), Eliška Forejtková (13 let)

Východočeská bašta: Holek a kluků je stejně

Klub LTC Pardubice, který sídlí v areálu Pod Zámkem, má za sebou již osmadevadesáté narozeniny a je silně spjatý s Pardubickou juniorkou. Turnajem, který do světa poslal taková jména jako Kodeš, Lendl, Berdych či Kvitová a Navrátilová.

„Patříme mezi nejprestižnější kluby ve východních Čechách a jsme velmi rádi, že se nám tu shromáždili nejlepší místní trenéři,“ říká předseda klubu LTC Pardubice Petr Beneš. Ten jedním dechem dodává: „Shromažďujeme děti od kategorie baby tenisu až po juniory a samozřejmě i dospělé hráče. Máme veškeré skupiny naplněné a hrajeme nejvyšší soutěže, což je výborná příprava pro extraligu či druhou ligu.“

Česká republika patří v tenise žen mezi absolutní světovou elitu. Proto se nabízí otázka, zda zájem u dívek o tento sport je vyšší. „Myslím si, že ty počty budou stejné u dívek i chlapců. V Pardubicích máme paní doktorku Zálabskou, která kolem sebe shromažďuje dívky, ale obecně ty počty budou vyrovnané,“ konstatuje Beneš.

Vydržet nátlak soutěží a zůstat u tenisu je velmi náročné i finančně. Jsou dívky či chlapci odolnější? „Dle mého vydrží stejně dlouho. Většinou do toho juniorské věku zůstávají členy a hrají,“ odpovídá Beneš.

Pro rodiče je tenis zkrátka a dobře náročný

Tenis je obecně sport, který se finančně řadí mezi ty náročnější. Proto někdy hrozí i nebezpečí, zda na úkor kvality a talentu nejsou upřednostněny peníze.

„Samozřejmě tenis je individuální sport a ta finanční náročnost je obrovská. Na druhou stranu jako klub se snažíme dotovat hodiny v hale talentovaným hráčům. Každopádně náročné to je v tom, že ti rodiče musí s dětmi objet dvacet až třicet turnajů, zaplatit si hotely a trenéry,“ vysvětluje předseda LTC Pardubice.

„Náročnější je vždy zimní část sezony, kdy děti musí trénovat v hale. To vyjde rodiče měsíčně na patnáct až dvacet tisíc. V létě to je jednodušší, jelikož trénují na antuce, kde mají hřiště za tisíc korun na rok, což je příspěvek do klubu.“

Pardubický klub je silně spjatý s Pardubickou juniorkou. Tento prestižní pardubický turnaj letos ovládl Hynek Bartoň. „Vidím v něm obrovský talent. Viděl jsem jeho utkání s dalším talentovaným hráčem Donaldem a musím říct, že má veliký potenciál. Přál bych mu, aby navázal na tradici Pardubické juniorky a dotáhl to daleko,“ dodává na závěr předseda pardubického klubu LTC.