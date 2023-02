Skvělý začátek. Čeští tenisté se v Portugalsku ujali vedení 2:0 na zápasy

Devětatřicátý tenista světa, který plnil roli nejvýše nasazeného hráče turnaje, nechal zapomenout na předchozí neúspěch v dnešní čtyřhře, v níž Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem nestačili na Borgese s Franciscem Cabralem a prohráli 5:7, 6:7. Lehečka si připsal ve dvouhře v Davis Cupu čtvrté vítězství za sebou.

„I když jsem si nepřipouštěl, že už dneska nebudu hrát, tak vždycky trochu doufám, že to kluci zvládnou. Strašně moc jsem jim fandil. Mrzelo mě, když prohráli, ale o to víc jsem byl motivovaný, abych to dotáhl do vítězného konce,“ řekl Lehečka bezprostředně po vítězství v nedělní dvouhře.

Úvodní příležitost k zajištění postupu do další fáze turnaje ovšem čeští tenisté nevyužili. Macháč s Pavláskem prohráli ve čtyřhře s domácím párem Borges, Cabral a vrátili Portugalce zpět do hry. Úvodní sadu rozhodla lepší hra soupeře na podání, ve druhém setu se bojovalo až do zkrácené hry. V té potvrdili roli lépe připravené dvojice domácí deblisté.

Náročný zápas

„Odehráli jsme těžký zápas. Samozřejmě by byl můj návrat lepší, kdybychom vyhráli. Měli jsme nějaké šance, které jsme bohužel neudělali. Debl je o pár míčcích a v nich byli dnes soupeři lepší,“ hodnotil duel zklamaný Pavlásek. „Oba sety jsme dobře začali, byli jsme na tom líp. Je to škoda,“ smutnil jeho kolega Macháč.

Nakonec však opouštěli areál v předměstí Porta s úsměvem na tváři. Češi zdolali Portugalce v samostatné historii úplně poprvé, zároveň se tým kapitána Navrátila vrací do skupinové fáze finálového turnaje po dvou letech.

Zatím největší úspěch, chválí Lehečka starší. Fandilo se i ve škole

„Mám obrovskou radost hlavně za kluky a za mladý, protože někteří finálový turnaj ještě nezažili. Budeme se na to těšit. Kluci před sebou mají ještě půl roku a doufám, že se ještě zlepší, a v září budeme konkurenceschopní a můžeme překvapit,“ prozradil kapitán tenistů Jaroslav Navrátil.

Další pokračování Davis Cupu se uskuteční od 12. do 17. září. Následná vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu ve španělské Málaze. Portugalce naopak čeká baráž o udržení v elitní skupině.