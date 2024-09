Češi ztratili i vinou zdravotních potíží předchozí duely se Španělskem a Austrálií 0:3 a nemohli již stejně jako Francouzi ze základní skupiny postoupit. Nezopakují tak loňskou účast ve čtvrtfinále. Proti dnešnímu soupeři se museli obejít bez jedničky Tomáše Macháče, který oba předchozí duely se Španělem Carlosem Alcarazem a Australanem Alexeiem Popyrinem vzdal.

Menšík s Pavláskem prohráli i třetí čtyřhru na turnaji ve Valencii. První set ztratili v tie-breaku, kde přišli o jediný míček na servisu. Herbert s Rinderknechem uspěli 7:4. Ve druhé sadě Češi nevyužili ve třetím gamu dva brejkboly. Naopak za stavu 5:6 neudržel Pavlásek podání a Francouzi mohli slavit klíčový druhý bod.

O ten první se postaral Fils. Dvaadvacetiletý Lehečka, který nastupoval do duelu se světovou pětadvacítkou po viróze, vyhrál první set v tie-breaku 7:5. Ve druhé sadě český tenista nevyužil v šesté hře tři brejkboly a Fils díky brejku v 11. gamu srovnal. Pak sice Lehečka dotáhl stav 1:3, v sedmé hře ale znovu přišel o servis a Fils duel dopodával. Lehečkovi nepomohlo ani 15 es, doplatil na 60 nevynucených chyb.

"Nastupoval jsem ne stoprocentně připravený, ale hrozně jsem na tom nebyl. Ty dva dny, kdy jsem dostal šanci se z toho dostat, mi pomohly. Dnes mi chyběly v koncovce gamů spíše mentální síly, než že bych nemohl fyzicky," řekl České televizi Lehečka.

"Hodnotí se mi to těžko. Na jednu stranu jsem na sebe pyšný, že jsem byl schopný i přes to, co se tu odehrávalo, ze sebe vytáhnout to, že jsem mohl o výhře uvažovat. Na druhou stranu každá porážka bolí a v Davis Cupu bolí o to víc, když víte, že hrajete za tým," doplnil Lehečka.

Menšík otáčel

Menšík prohrál první set za půl hodiny. Od té chvíle už ale nepřišel ani jednou o servis a duel otočil. Druhý set získal díky brejku ve čtvrté hře. Ve třetí sadě odvrátil za stavu 4:5 při servisu dva mečboly, vyhrál zbývající tři gamy a utkání zakončil esem. Zaznamenal pro Česko první výhru na turnaji.

"Emoce jsou veškeré. Nepodařilo se mi zachytit začátek, nezačal jsem nejlépe. Postupem času jsem se ale dostal zpět do zápasu. Jsem moc rád, že i když nevyšel první set, dokázal jsem se i po těch neúspěších v předchozích dnech vrátit. Tuto výhru jsme potřebovali nejen pro náš tým, ale i pro fanoušky," uvedl Menšík.

Česko - Francie 1:2

Menšík - Rinderknech 2:6, 6:3, 7:5, Lehečka - Fils 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, Menšík, Pavlásek - Herbert, Rinderknech 6:7 (4:7), 5:7.