Neúspěch ve skupinové fázi tenisového Davis Cupu odnesl nehrající kapitán Jaroslav Navrátil. Ten byl po osmnácti letech ve funkci odvolán a na jeho místo nastoupí Tomáš Berdych. Češi ve Španělsku postupně prohráli s domácím výběrem, Austrálií i Francií. Navrátil byl už v průběhu turnaje kritizován především za to, že do české nominace zařadil jen čtyři hráče.

„K rozhodnutí došlo na základě naší dohody s Jaroslavem Navrátilem, v souladu s připravovanou koncepcí rozvoje českého tenisu do roku 2028, v reakci na generační obměnu týmu, ale také na aktuální dění ve Valencii," poodhalil šéf svazu Jakub Kotrba.

Navrátil se stal daviscupovým kapitánem v roce 2006. Největší úspěchy zažili čeští tenisté pod jeho vedením v letech 2012 a 2013, kdy v soutěži triumfovali. Letos dohráli už ve skupinové fázi, když nestačili na Španělsko, Austrálii ani Francii a obsadili ve skupině B ve Valencii poslední čtvrté místo.

Doplatili především na zdravotní potíže, když kvůli nemoci vypadl Jiří Lehečka a zdraví vypovědělo službu i Tomáši Macháčovi. Češi však měli na rozdíl od ostatních týmů jen čtveřici hráčů místo povolených pěti.

Kvůli tomu se na teď už bývalého kapitána Navrátila snášela kritika i od bývalých tenistů. Přitom v původní nominaci figuroval i Vít Kopřiva. „Měl tam být. Vítek si to zaslouží, je to neskutečný bojovník, maká do roztrhání těla,“ poznamenal například někdejší daviscupový hráč Ctislav Doseděl.

Berdych patřil ke strůjcům úspěchů českých tenistů v Navrátilově éře. Byl součástí týmu při obou vítězných taženích. Celkově si v Davis Cupu připsal padesát výher a sedmnáct porážek. V individuální kariéře se na všech grandslamových turnajích dostal minimálně do semifinále, v roce 2010 bojoval ve finále Wimbledonu dokonce o titul, podlehl ale Rafaelu Nadalovi. V žebříčku ATP byl nejvýše na čtvrté příčce.