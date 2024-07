Tenisté jsou ve stejném složení jako při únorové kvalifikaci ve Vendryni, kde porazili Izrael 4:0 na zápasy. Skupinová fáze Davisova poháru se odehraje od 10. do 15. září, do finálového turnaje v Málaze postoupí dva nejlepší. Reprezentace obhajuje v týmové soutěži čtvrtfinálovou účast z loňska, kdy nestačila na Austrálii, které podlehla 1:2 na zápasy.

"Je to pro mě jednoduchá nominace. Jsou to kluci, díky kterým jsme se dostali do finálové skupiny po kvalifikaci proti Izraeli. Zvládli to velice hladce," uvedl Navrátil. "Je to samozřejmě širší nominace. Zbývají ještě dva měsíce, takže se může někdo zranit, může být i nominace čtyř hráčů. Tohle je ale výběr pěti nejlepších," doplnil kapitán.

Síla českého týmu se bude odvíjet především od zdravotního stavu hráčů. Devětadvacátý hráč světa Lehečka se chystá na návrat po únavové zlomenině bederního obratle, kvůli níž vynechal Wimbledon a nebude startovat ani na olympijských hrách v Paříži.

"Jirka v podstatě znovu začíná. Celý víkend měl trénink co se týče kondice a po tenisové stránce s Michalem (Navrátilem - trenérem). Věřím, že půjde vše správnou cestou. Má měsíc na to, aby se připravil na dva turnaje před US Open a samotné US Open. Snad se u něj už nic nepřihodí, bude v plné formě a odehraje před Davis Cupem minimálně dva turnaje," řekl Navrátil.

Menšík už je fit

Potíže s rukou měl v minulých měsících osmnáctiletý Menšík, nyní je však fit a po premiérové účasti ve Wimbledonu se chystá na olympijské hry. Na nich bude startovat také Macháč, jemuž patří 38. místo v žebříčku ATP. "Jeho výsledky byly teď vynikající," podotkl Navrátil.

Češi zahájí daviscupový turnaj 11. září proti Španělsku, o den později se utkají s Austrálií a 14. září zakončí skupinu proti Francii. Pohání je zkušenost z loňského roku, kdy postoupili z jiné obtížné skupiny, v níž hráli se Srbskem, Španělskem a Jižní Koreou. Navrátil letos čeká těžší výzvu.

Ve španělské nominaci je čtyřnásobný grandslamový vítěz a čerstvý šampion Wimbledonu Carlos Alcaraz, spolu s ním jsou v týmu Roberto Bautista, Pablo Carreňo a Marcel Granollers. Francouzské barvy by měli hájit Ugo Humbert, Arthur Fils, Adrian Mannarino a Giovanni Mpetshi Perricard. "Je to ještě silnější skupina než minulý rok,“ řekl Navrátil.

Turnaj se uskuteční krátce po US Open na tvrdém povrchu. "Jedeme tam s tím, že už nějaké zkušenosti máme. Hraje se na dva vítězné zápasy a může rozhodovat i čtyřhra, takže se mohou stát různé výsledky. Budeme se chtít opět kvalifikovat do finálové části," uvedl Navrátil.