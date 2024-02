Válečný konflikt, který se rozhořel mezi Izraelci a Palestinci, ovlivňuje i sportovní dění. A v těchto dnech dopadá i na jednu významnou sportovní událost v České republice. Právě izraelští tenisté totiž ve Vendryni na Frýdeckomístecku zabojují proti domácím protějškům v kvalifikaci o Davis Cup.

Ani pražská O2 Arena, dokonce ani Ostravar Arena v Ostravě. Žádné z těchto tradičních dějišť tentokrát velkou tenisovou akci nepřivítá. Čeští tenisté neodehrají kvalifikaci Davis Cupu ve stánku pro deset tisíc a více diváků, ale v tenisové hale ve Vendryni na Frýdeckomístecku, kam se vejde třináct stovek fanoušků.

Může za to izraelsko-palestinský konflikt, který se rozhořel v říjnu minulého roku.

Přesunutí místa konání však není zdaleka jediným krokem, který musel být kvůli válečnému stavu učiněn. Utkání, které rozehrají čeští tenisté proti Izraelcům v sobotu, doprovází velmi důkladná bezpečnostní opatření, která nemají při události tohoto typu v Česku obdoby.

Jedním z důvodů, proč byla vybrána právě vendryňská hala, je i fakt, že je propojena přímo s hotelem. Tenisté tak vůbec nebudou muset opustit areál.

Tajnosti kolem opatření

A další opatření? Panuje kolem nich mnoho tajností, policisté a další bezpečnostní složky nechtějí z pochopitelných důvodů příliš detailů prozrazovat.

„Určitě jsme nic nepodcenili, už dva měsíce dopředu jsme tady připravili všechna bezpečnostní opatření. Bohužel vám nemůžu přesně říct, jak opatření vypadají, ale jsou mimořádná a několikanásobně větší než u srovnatelných akcí v minulosti. Než sem přijely týmy, policie zkontrolovala celý areál. A teď ho hlídá ochranka společně s policií,“ prozradil webu Tenisový svět bývalý profesionální tenista a trenér Vojtěch Flégl, který je ředitelem nadcházejícího daviscupového utkání.

Fanoušci se nicméně mohou připravit na to, že při vstupu do areálu budou procházet přísnými bezpečnostními prohlídkami. Ve hře budou bezpečnostní rámy, lidé si s sebou do haly nebudou moci vzít žádné větší předměty. „Kontrola bude přísná. Do haly se nesmí brát žádné větší předměty, tašky nebo batohy,“ potvrzuje Flégl.

„Strašně moc se těším. Myslím, že kdyby byla větší hala, tak by lidí přišlo o dost víc, ale nedá se nic dělat,“ uvědomuje si nutnost opatření česká jednička Jiří Lehečka. „Hlavní je, že hrajeme doma a můžeme po pěti letech ukázat daviscupový tenis českým fanouškům. To je pro nás hlavní a největší motivace,“ dodal odhodlaně.

Právě Lehečka se v programu úvodního dne představí jako druhý v pořadí. Utkání, jehož vítěz postoupí do skupinové fáze soutěže a poražený bude muset bojovat v baráži o udržení v elitní skupině, rozehraje od 15 hodin týmová dvojka Jakub Menšík proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi. Lehečka poté bude čelit Danielu Cukiermanovi. Do nedělní čtyřhry jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek.