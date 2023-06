Amanda Anisimovová

Americká tenisová naděje Amanda Anisimovová.Zdroj: Profimedia

Nejnovější případ, který opět rozvířil tuto debatu v tenisových kuloárech. Mladá americká naděje dala o sobě poprvé vědět před čtyřmi lety na Roland Garros, tehdy to ještě jako teenagerka dotáhla až mezi nejlepší kvarteto turnaje. Dlouho se držela mezi absolutní ženskou elitou, nicméně od začátku roku 2023 to jednadvacetileté blondýnce přestalo lepit jako dříve. V aktuální sezoně prohrála hned osm z jedenácti odehraných klání, čímž se postupně propadla až do druhé stovky žebříčku WTA. A fanoušci pochopili, že s Anisimovovou není něco v pořádku.

To ostatně potvrdila i samotná tenistka, která po turnaji v Madridu, kde opět vypadla hned v prvním kole, přispěchala s šokujícím oznámením. „Od loňského léta bojuji se svým duševním zdravím a syndromem vyhoření. Na tenisových turnajích je to už nesnesitelné. V tuto chvíli je mojí prioritou psychická pohoda a nějaký čas si chci od tenisu oddechnout,“ napsala Anisimovová na svůj instagramový účet. Jak dlouhá přestávka to nakonec bude, ovšem tenistka zatím neprozradila.