Takové pozdvižení v prostředí světového tenisu už dlouho nebylo. Můžou za to pozitivní dopingové testy světové tenisové jedničky Jannika Sinnera. Italský hráč za ně totiž nedostal téměř žádný trest, což dosti nelibě nesou jeho konkurenti.

Ztráta bodů a a prize money. To jsou jediné postihy, které vyfasoval Jannik Sinner poté, co byl letos v březnu dvakrát pozitivně testován na anabolické steroidy. Zastavení činnosti nečekejte, italský tenista může hrát dál.

Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu totiž rozhodla, že Sinner podle mezinárodního tribunálu na pozitivních nálezech nenese vinu. Třiadvacetiletý hráč se hájil tím, že se mu látka dostala do těla prostřednictvím spreje, jenž používal jeden z členu jeho týmu, který ho denně masíroval.

Sinner tak může i nadále vítězit na tenisových kurtech. Naposledy se mu to povedlo v neděli v Cincinnati, k největším favoritům bude patřit i na blížícím se US Open. „Jsem rád, že mám tohle složité a nešťastné období za sebou,“ prohlásil.

Jenže radost s rodákem z jihotyrolského Innichenu ani zdaleka nenesou někteří jeho tenisoví kolegové. Jedním z nejhlasitějších odpůrců je Nick Kyrgios. „Směšné. Ať už to bylo náhodné, nebo plánované. Budete dvakrát testování se zakázanou (steroidní) látkou, měli byste být pryč dva roky. Váš výkon byl posílen. Masážní krém…jo, pěkné,“ nemá pochopení pro rozhodnutí Australan s řecko-malajskými kořeny.

Diskutéři na síti X mu sice oponovali, že tak malé množství nemůže zlepšit výkon a přišli s otázkou, zda Kyrgiosovi nepřijdou pravidla příliš přísná v případě, že se to stalo náhodou a hráč o tom nic neví, devětadvacetiletý tenista si ale dál vedl svou.

„Náhodné? Opravdu věříte, že fyzioterapeut nanesl krém na ránu, kvůli čemuž pak byl Sinner dvakrát pozitivně testován na anabolické steroidy?“ kroutí hlavou Kyrgios.

Není zdaleka sám, komu se situace okolo Itala nepozdává. „Možná bychom se mohli přestat považovat za idioty, ne?“ poznamenala bývalá světová desítka Lucas Pouille.

Ten se zapojil i do diskuze, kterou rozjel na svém profilu Kanaďan Denis Šapovalov. „Nedokážu si představit, co teď cítí každý druhý hráč, který dostal stopku za kontaminované látky,“ načal téma. „A co hráči, kteří se jen třikrát neukázali na dopingové kontrole a nikdy nebyli pozitivně testováni?“ připomněl. „Různá pravidla pro různé hráče,“ přisadil si ještě Šapovalov.

Trenér roku?

Řeč je sice hlavně o fyzioterapeutovi, jiní diskutující na sociálních sítích si však všímají i osoby tenisového trenéra Darrena Cahilla.

Dnes osmapadesátiletý kouč, který během své aktivní kariéry dosahoval největších úspěchů ve čtyřhře, v níž se dostal do finále Australian Open či na post světové desítky, má ve svém trenérském životopise taková jména jako Andre Agassi, Lleyton Hewitt, Simona Halepová či právě Jannik Sinner.

„To je trenér roku. Podílel se na trénování Agassiho, Verdasca, Halepové a Sinnera. Všichni tito hráči neprošli dopingovými testy. Myslete si o tom, co chcete,“ zapřemýšlel například tenisový bloger Pavvy G.

Problémy s dopingem se nevyhýbají ani českému tenistu. Letos na jaře měla pozitivní dopingový test talentovaná mladá hráčka Nikola Bartůňková, loňská finalistka juniorky na Wimbledonu. Osmnáctiletá tenistka měla v únoru a březnu pozitivní testy na trimetazidin, který se v mnoha zemích používá na léčbu anginy pectoris, údajně ale i pomáhá s fyzickou výdrží.

Nálezy ve vzorcích A potvrdily i testy vzorků B. „Jsem touto situací naprosto šokována. Cítím se nevinná, nikdy jsem vědomě nekonzumovala žádnou zakázanou látku a vždy jsem věnovala spolu s mým týmem maximální pozornost tomu, co se dostane do mého těla,“ oznámila Bartůňková, za kterou se postavil i její klub I. ČLTK Praha.