Český tenista Jiří Lehečka vstoupil do grandslamového Australian Open úspěšně. Obhájce loňského čtvrtfinále a čerstvý vítěz turnaje v Adelaide porazil na betonových kurtech v Melbourne Parku Španěla Bernabého Zapatu bez větších potíží 6:3, 6:2, 6:3 a postoupil do 2. kola. U protinožců ovšem dohrál Jiří Veselý, který nestačil na talentovaného Francouze Arthura Filse, jemuž podlehl ve čtyřech setech 6:4, 5:7, 2:6, 3:6. Do akce dnes půjde ještě Karolína Plíšková a novou kapitolu ve čtyřhře zase zahájí Kateřina Siniaková.

Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola australského grandslamu | Foto: Profimedia

Dvaatřicátý nasazený Lehečka zvítězil v úvodním vystoupení za hodinu a 43 minut. Soupeře přehrál v poměru vítězných míčů 33:16, zaznamenal také šest es. Pár dní po premiérovém triumfu na okruhu ATP v Adelaide si tak připsal již šesté vítězství za sebou. V dalším kole prvního grandslamu sezony narazí na 91. hráče žebříčku ATP Američana Alexe Michelsena.

Dvaadvacetiletý rodák z Mladoboleslavska získal první set díky brejku v šesté hře, ve druhé sadě sebral Zapatovi servis dokonce třikrát. Ve třetím setu pak odvrátil český tenista za stavu 1:2 tři brejkboly, v sedmé hře naopak prolomil soupeřovo podání a později využil hned první mečbol. Během utkání si dokázal poradit i s nepříjemným větrem.

Vondroušová o konci na Australian Open: Neměla jsem dobrou přípravu

„Nebylo to nic jednoduchého. I když jsem tu včera a předevčírem trénoval, tak ten vítr nebyl takový jako dnes. Docela mě to ráno překvapilo. Věděl jsem ale, že to bude pro oba stejné. Snažil jsem se s tím co nejlépe popasovat a vyšlo to dobře,“ prozradil po utkání Lehečka.

„Z mé strany to byl ovšem povedený zápas. Chtěl jsem těžit ze sebevědomí, které jsem získal po výhře v Adelaide, a povedlo se to na jedničku,“ dodala česká jednička. „Prohrál jsem s ním před třemi lety ve finále challengeru v Poznani, ale to jsme hráli na antuce. Věděl jsem, že tady ty podmínky na rychlém betonu by měly spíše sedět mně,“ zakončil aktuálně 31. tenista světa.

Veselý nestačil na mladého Francouze

Třicetiletý Veselý, který startoval v hlavní soutěži díky chráněnému žebříčku, dohrál již v úvodní fázi Australian Open podruhé za sebou. Proti o jedenáct let mladšímu Filsovi zahrál jen 16 vítězných míčů, Francouz jich měl hned 66. Rodák z Bondoufle si v duelu pomohl také 18 esy.

Veselý sice získal proti 34. hráči světa Filsovi první set, trpělivý mladík už ale zůstal v dalším průběhu na servisu stoprocentní a díky čtyřem brejkům duel otočil. Při svém debutu v Melbourne tak mohl po dvou hodinách a 44 minutách slavit postup do dalšího kola.

Vondroušová vybouchla a v Melbourne končí. Derby pro Noskovou, uspěl i Menšík

Do turnaje v úterý vstoupí ve dvouhře také Karolína Plíšková, bývalá světová jednička vyzve aktuální světovou trojku a úřadující finalistku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu. Ve čtyřhře se představí Kateřina Siniaková s novou spoluhráčkou Storm Hunterovou.

Česko-australský pár, který bude plnit roli nasazených trojek, se utká s dvojicí Camila Osoriová, Julia Putincevová.