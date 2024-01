Konec před branami semifinále. Rozjetá Jastremská už byla nad síly Noskové

Devatenáctiletá tenistka Linda Nosková do premiérového semifinále grandslamu na Australian Open nepostoupila. Rozjeté Ukrajince Dajaně Jastremské podlehla v Melbourne Parku za hodinu a 20 minut 3:6, 4:6. Rodačka z Oděsy, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, se utká o postup do finále s turnajovou dvanáctkou Číňankou Čeng Čchin-wen, nebo Ruskou Annou Kalinskou. Navzdory porážce však Noskovou čeká kariérní posun až na hranici elitní třicítky světového žebříčku.

Česká tenistka Linda Nosková skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. | Foto: Profimedia