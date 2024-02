Osmnáctiletý tenista Jakub Menšík nezakončil své životní vystoupení na turnaji v Dauhá premiérovým titulem na okruhu ATP. Rodák z Prostějova podlehl ve finále nasazené dvojce Karenu Chačanovovi z Ruska po dalším velkém boji 6:7 a 4:6. V duelu se sedmnáctým hráčem světa dnes prohrál za hodinu a 50 minut. Navzdory tomu však talentovaného mladíka čeká obrovský posun ve světovém žebříčku.

Český tenista Jakub Menšík ve finále turnaje v Dauhá. | Foto: Profimedia

Menšík nenavázal na předchozí triumfy nad Španělem Alejandrem Davidovichem, Britem Andym Murraym, Rusem Andrejem Rubljovem a Francouzem Gaëlem Monfilsem. V utkání se mu nepodařilo ani jednou prolomit soupeřův servis. Talentovanému tenistovi nepomohlo ani 16 es a 33 vítězných míčů. Chačanov měl o deset vítězných úderů méně.

Menšík se dostal do finále teprve při svém třetím startu mezi elitou a prvním mimo grandslamy. Dosavadní dvě účasti v hlavních soutěžích nasbíral vloni na US Open a letos na Australian Open. V Kataru startoval díky výjimce pro mladé hráče kategorie takzvané „Next Gen“. Díky postupu do finále se posune do první stovky světového žebříčku.

Oba hráči se po celý zápas opírali o servis. V úvodu prvního setu měl jediný brejkbol ve čtvrté hře Chačanov. Menšík jej ale odvrátil esem a sada později dospěla do tie-breaku.

V něm český tenista vedl 5:2, výhodu minibrejku ale poté ztratil kvůli dvojchybě. Dramatická zkrácená hra dospěla do stavu 12:12. Menšík do té doby nevyužil čtyři setboly, naopak Chačanov při Menšíkově servisu čtvrtý setbol proměnil a ujal se vedení.

V úvodu druhého setu využil Chačanov psychické výhody. Hned v prvním gamu sebral Menšíkovi servis a utekl vzápětí do vedení 2:0. Také v dalším průběhu nenabídl českému tenistovi ani jediný brejkbol a při prvním mečbolu zakončil utkání esem.

Menšík nevyužil šanci stát se druhým českým vítězem turnaje ATP v tomto roce. V lednu triumfoval na turnaji v Adelaide Jiří Lehečka. Díky postupu do finále se však posune do první stovky světového žebříčku, konkrétně na 87. místo. Chačanov naopak získal šestý titul na okruhu ATP.

Siniaková získala v Dubaji titul ve čtyřhře

Česká tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Dubaji titul ve čtyřhře. S Australankou Storm Hunterovou ve finále porazily 6:4 a 6:2 americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová. Siniaková s Hunterovou došly k druhému společnému triumfu a prvnímu v sezoně bez ztráty setu. Poprvé spolu zvítězily před dvěma lety v Berlíně.

Celkově bývalá světová deblová jednička Siniaková zaznamenala už 24. titul v kariéře. Hunterová má na kontě osmý turnajový úspěch ve čtyřhře.