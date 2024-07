Máte za sebou téměř tři měsíce hodně nevšední životní kapitoly. Dá se říct, že už jste z nejhoršího venku?

Jsem přesvědčený o tom, že ano. Všichni okolo mě, ať už jsou to doktoři či nejbližší členové týmu, to vnímají velice pozitivně. Před týdnem jsem ještě dostal zprávy od lékařů, kteří mi dali povolení k postupnému zvyšování zátěže. I snímky z magnetické rezonance vypadají dobře, takže doufejme, že všechno bude pokračovat správným směrem a budu co nevidět zpátky.

Když vezmete celé to náročné období se zraněním, kdy jste se cítil skutečně pod psa?

Není pro mě lehké vypíchnout nějaký jeden speciální moment, protože to z celkového hlediska bylo suverénně nejtěžší období mé dosavadní kariéry. Ale hodně špatně jsem se cítil především ten první týden po zranění. Všichni jsme žili v totální nejistotě a nikdo moc netušil, co přijde. A když jsme se po absolvování toho šíleného množství vyšetření konečně dozvěděli diagnózu, která však znamenala dlouhou pauzu od tenisu, tak mi do zpěvu také zrovna nebylo.

Tomu naprosto rozumím. Navíc když to přišlo ve chvíli, kdy se herně opravdu dařilo.

Je to tak. O to hůř se mi to celé kousalo. Doopravdy jsem tehdy cítil, že ta moje úroveň tenisu je na vysoké úrovni, že hraju dobře a na kurtu se cítím sebevědomě. Navíc na grandslamech bych byl tentokrát v pozici nasazeného hráče, takže tam byla o to větší šance udělat nějaký dobrý výsledek. Bohužel, teď už to zpátky nevrátíme.

Z nešťastného turnaje v Madridu, kde v semifinále přišlo to škaredé zranění, jste mohl hned odcestovat domů, nebo vás bolest pár dní vůbec nepustila?

Ono se to zranění celkově projevovalo strašně moc specificky. Přímo v tom semifinálovém zápase jsem samozřejmě cítil obrovskou bolest, ale třeba dvě hodiny na to už jsem mohl normálně chodit. Je to zvláštní, ale limitovalo mě to skutečně jenom při výkonu na kurtu. Takže i díky tomu byla možnost okamžitě odcestovat z Madridu domů.

Nemocné děti mě vrátily na správnou cestu

Měl jste nějaké zdravotní trable už během turnaje, nebo to opravdu píchlo z ničeho nic?

Ačkoliv se mi v tom turnaji hodně dařilo (vítězství nad Rafaelem Nadalem či Daniilem Medveděvem, pozn. red.), tak jsem se po celou dobu dost trápil. A opravdu každé ráno jsem přemýšlel jenom nad tím, jestli budu schopen další den nastoupit do utkání. Nebýt těchto problémů, tak si troufám říct, že jsem měl velkou šanci celý turnaj vyhrát.

Když jste se tehdy dozvěděl diagnózu, jak dlouhá pauza vám byla řečena?

Únavová zlomenina je opravdu nevděčné zranění, které každý sportovec regeneruje úplně odlišně. A to myslím vážně. Já si třeba vyslechl časový horizont mezi čtyřmi až patnácti týdny. V tomto období se to mělo vyléčit, ale nikdo z nás nemohl tušit, kdy přesně budu zpátky. Nyní už naštěstí mohu říct, že je to na velice slibné cestě. Přestože nechci vůbec nic zakřiknout.

Zahrnul jste do své léčby rovněž návštěvy psychologa, nebo jste se s tím pral v hlavě sám?

Hned od samého začátku jsem přemýšlel nad tím, jakým způsobem mohu pracovat na své kariéře, když nebyla možnost dělat věci, na které jsem zvyklý. A i skrz to, že ten první měsíc po zranění nebyl vůbec jednoduchý, jsem hodně pracoval se svým mentálním koučem Vítkem Schlesingerem, s nímž jsme udělali obrovský kus práce. A především teď s odstupem času jsem za to opravdu vděčný.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Jiří Lehečka získal v Adelaide premiérový titul.

Vnímáte, že jste se v tomto ohledu jako profík posunul hodně dopředu?

Rozhodně ano. Některé věci zkrátka vstoupí do života úplně přirozeně a nezbývá než se k nim postavit čelem. Pro mě osobně znamenalo zranění také jedno velké uvědomění si priorit. Chodil jsem na léčení do Motola, kde jsem podstoupil jedno vyšetření ve stejném pavilonu s vážně nemocnými dětmi. A musím říct, že to byla zkušenost, která mě hodně poznamenala a vrátila zpět na tu správnou cestu. Ty děti si i přes své nelehké osudy užívaly každý okamžik života, zatímco já jsem tam seděl zdrcený s bolavými zády. Tehdy jsem si vážně řekl, že takhle ne.

To se opravdu hezky poslouchá. Co nějaké reakce ze strany kolegů, ozval se někdo se zdravicemi?

S pár klukama jsem se potkal v Prostějově, kde trénuju. Ať už Kuba Menšík nebo i mladší kolegové mi přáli hodně štěstí a brzký návrat na okruh. Zrovna Kuba tehdy laboroval s rukou, takže jsme v tom jeli společně. (smích) A co se týče hráčů mimo domácí prostředí, tak určitě o tom zranění věděli, ale tím, že ten kalendář je skutečně nabitý, není moc prostoru na nějakou lítost a podobně.

Delší pauza od tenisu naopak znamená více času na rodinu a nejbližší. Využil jste toho naplno?

Myslím si, že jsem to využil maximálně. Samozřejmě to pro mě nebylo snadné, protože kdykoliv mám volný čas, tak to rád spojuju s nějakou pohybovou aktivitou. A to tentokrát nešlo. Nicméně i navzdory tomu zranění jsem na konci dne moc rád za veškerý čas strávený s lidmi, na které normálně nemám tolik prostoru.

Už jste si vyhodnotil, co mohlo stát za zraněním? Jestli toho na vás nebylo přeci jen moc?

Pořád nad tím nějakým způsobem přemýšlíme, ale za sebe jsem přesvědčený o tom, že to nebylo jenom vinou velkého přetížení. Byla to podle mě souhra několika nešťastných věcí dohromady. A to se zkrátka v našich životech stává.

Býváte v těchto složitých situacích spíše introvert, nebo o problémech rád mluvíte se svými nejbližšími?

Tím, jak se tým expertů okolo mě neustále rozrůstá, postupně docházím k tomu, jak důležité je mluvit o těchto věcech se všemi blízkými. Byl jsem takhle naučený a ctím to dodnes. Více hlav, více pohledů na danou věc. To vnímám jako obrovskou výhodu nejen v rámci řešení složitých situací.

Na tenis jsem moc nekoukal

Vinou zranění jste letos přišel o dva grandslamy, ale také olympiádu v Paříži. Vnímáte absenci pod pěti kruhy jako tu největší bolest?

(zamyslí se) Tohle je hodně těžká otázka. Mrzí mě to především kvůli tomu, že olympiáda je jednou za čtyři roky a letos byla velká šance si zahrát tady v Evropě, navíc v areálu, kde už to dobře znám. Ale nejsem typ člověka, který by nějakým způsobem rozlišoval důležitost velkých turnajů. Stejně tak mě trápila i absence na posledních dvou grandslamech.

Proměnil jste se aspoň během rekonvalescence do emotivního fanouška tenisu u televize?

Abych se přiznal, tak za celou dobu jsem viděl možná dva tenisové zápasy. Moc jsem se nekoukal, výjimkou byl třeba jenom zápas mezi Djokovičem a Alcarazem. Chtěl jsem to vytěsnit a pracovat především na svém návratu. Ne nadarmo se říká, že pak člověk toho tenisu bude mít zase až za hlavu.

Výsledkově se nahoru tlačí Tomáš Macháč i Jakub Menšík, vaši kolegové z reprezentace. Jste rád, že vám konečně roste konkurence?

Určitě. Je to dobře pro celý český tenis i veškeré týmové soutěže typu Davis Cupu. Zároveň to vnímám pozitivně směrem k mladší generaci tenistů, pro kterou to slouží jako velká motivace. Nicméně já osobně jsem o svých kvalitách přesvědčený a s týmem budeme po návratu dělat všechno pro to, abych ještě více upevnil pozici české jedničky.

A v jaké jste nyní fázi návratu? Dá se říct, že jste připraven odletět v srpnu do zámoří?

Počítáme s tím, že bych začal turnajem v Cincinnati. Pokud všechno půjde podle plánu, tak bych to měl stihnout a následně zůstat i na další program betonové části sezony v Americe. Ale jak už jsem říkal, člověk nikdy neví. Nezbývá než doufat.

Následně vás čeká Davis Cup, kde budete s týmem obhajovat loňský úspěch. Letos to ale bude pořádná šichta, viďte?

Máte pravdu. Už jenom něco obhajovat je nesmírně náročné, navíc když vezmeme v potaz i těžkou skupinu, která nás letos čeká. Bude to hodně tvrdý oříšek, nicméně favorité jsme nebyli ani před rokem. Máme mladý a nabitý tým, takže určitě máme šanci zase příjemně překvapit.

Před sezonou jste prohlásil, že cílem je usadit se v elitní dvacítce žebříčku. Teď se hodně věcí samozřejmě změnilo, každopádně jak jste si upravil své cíle do zbytku ročníku?

Samozřejmě kdyby nebylo zranění, tak je ten cíl reálnější, nicméně já pořád věřím, že to mohu dokázat. S týmem jsme si stanovili, že nejdůležitější teď bude především zdraví, abych odehrál zbytek sezony bez komplikací. A když se povede i výsledkový progres, tak to bude příjemný bonus.