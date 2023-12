Svůj dosud poslední ostrý zápas odehrál na lednovém Australian Open. Kvůli zranění kyčle však musel legendární španělský tenista Rafael Nadal odpískat téměř celý program letošní sezony, což jej zároveň stálo propad do sedmé stovky světového žebříčku. A dokonce až za osmadvacetiletého krajana Jorgeho Martíneze, jenž se rozhodl tento životní „milník“ oslavit poněkud netradičním způsobem.

Zklamaný Rafael Nadal na Turnaji mistrů v italském Turíně | Foto: Profimedia

„Jednou bych chtěl být stejně dobrý jako on.“ Také Jorgeho Martíneze, rodáka z tenisové akademie v Elche, formovaly v dětství zejména úspěchy slavného krajana Rafaela Nadala, který už tehdy dobýval jeden grandslamový titul za druhým. „Jaké by to asi bylo, kdyby se o mně v budoucnu psalo třeba jako o přemožiteli tohoto tenisového génia?“

Něco takového si osmadvacetiletý Španěl nedokázal představit ani v tom nejkrásnějším snu. Nyní si ovšem tento výjimečný počin, ačkoliv k němu přišel podobně jako slepý k houslím, může hrdě přidat do svého životopisu. Aniž by k tomu potřeboval přímý souboj na dvorci.

Martínez, který si letos zahrál dvě finálová klání na nižším okruhu ITF, se totiž zásluhou dobrých výsledků posunul v sedmé stovce žebříčku na 663. pozici a o jednu příčku tak přeskočil držitele dvaadvaceti grandslamů Nadala. A radost mu nepřekazil ani fakt, že o pouhý týden později zase klesl o sedm míst níže.

Takový skalp se zkrátka musel oslavit. „Je to legrační. Nikdy bych si nemyslel, že zrovna já budu před Rafou. Okamžitě jsem žebříček vyfotil a poslal ho své rodině, aby si tento moment vychutnala společně se mnou,“ žertoval na sociálních sítích španělský tenista.

A na konto svého úspěšnějšího krajana přidal i jednu velice zajímavou nabídku. „Možná nastal čas mu navrhnout, jestli by se mnou nechtěl utvořit dvojici ve čtyřhře. Zní to jako dobrý nápad,“ pokračoval ve svém humorném příběhu.

Když si Martínez kopal cestičku do dospělého tenisu, větší pozornost než antukovému specialistovi věnoval jeho celoživotnímu rivalovi Rogeru Federerovi. „Bylo to zejména kvůli jeho elegantnímu stylu. Tenis měl zkrátka ve své DNA,“ přiznal s tím, že ani na španělského idola nedal dopustit.

Po nejnovější historce s názvem „Jak jsem (ne)porazil Nadala“ už má navíc o případný scénář společného povídání postaráno. „Se vším respektem bych se ho zeptal na některé jeho zážitky a na to, jak se v určitých okamžicích kariéry cítil. Je to zvíře, v dobrém slova smyslu. Vyhrát jeden turnaj čtrnáctkrát a rovnou na Roland Garros? Neuvěřitelné,“ vysekl poklonu Martínez.

A už brzy Nadala bude moct sledovat zpátky na kurtech. Sedmatřicetiletá legenda se totiž v současné době připravuje na svůj zřejmě poslední comeback, který by měla odšpuntovat na lednovém turnaji v australském Brisbane. Co bude dál, to je zatím pouze ve hvězdách.