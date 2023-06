Snem Muchové po Pardubické juniorce bylo vyhrát Grand Slam. V Paříži je blízko

Mečbol ke splnění snu… Traduje se, že vítězství na Pardubické juniorce otevírá dveře do světa velkého tenisu. V jejím případě platí nejen to, že se na kurtech ve všech koutech planety už několik let úspěšně pohybuje, Karolína Muchová si ho v posledních dnech podmaňuje. Nad jejími výkony na French Open žasnou tací tenisoví velikáni jako Chris Evertová nebo Mats Wilander. Po senzačním obratu, když Aryně Sabalenkové unikla z mečbolu, si na dvorcích Rolanda Garrose zahraje finále. Soupeřkou jí bude v sobotu odpoledne světová jednička Iga Swiatekowá.

Vítězka Pardubické juniorky 2014 a finalistka French Open 2021: Karolína Muchová. | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček