Na první pohled se zdá, že jde jen o její soukromou věc, tak proč tomu věnovat tolik pozornosti? Pes je zakopán samozřejmě v její národnosti. Málokde má komunita LGBT tak těžký život jako v Rusku. Aby se sportovní celebrita ranku Kasatkinové rozhodla veřejně říct, že je lesba? To je nebývalé.

„Schovávat se ve skříni, jak se tam říká, je po delší době obtížné a nedává to smysl. Dokud to neřeknete, pořád vám to straší v hlavě. Nejdůležitější je být v pohodě sám se sebou,“ řekla Kasatkinová, semifinalistka letošního Roland Garros.

Chystá se přísnější zákon proti homosexuálům

Zatímco západní svět velebí odvahu mladé tenistky, reakce v Rusku je o poznání chladnější. Například státní agentura TASS bez uvedení souvislostí informovala pouze o tom, že Kasatkinová uvažuje o změně občanství. Server Sport-express.ru napsal o coming outu nejlepší ruské hráčky velmi stručně a bez bližších podrobností.

Kasatkinová s přítelkyní:

Reakce politiků na sebe nedaly dlouho čekat. Shodou okolností ve stejný den, kdy vyšlo zmíněné video s emocemi nabitým rozhovorem s Kasatkinovou, informovala ruská média o chystaném zpřísnění už tak dost drakonické „anti-gay“ legislativy.

Až dosud může být v Rusku trestáno zpřístupnění „propagandy netradičních sexuálních vztahů“ dětem a mládeži. Nyní chtějí poslanci Státní dumy zákon zpřísnit tak, že postihováno a zakázáno může být cokoli, co úřady označí za tzv. LGBT propagandu. „Veřejné schvalování takových vztahů není nebezpečné jen pro děti a mládež, ale pro celou společnost,“ píše se ve zdůvodnění.

Není divu, že Kasatkinová to hned schytala od strážců té správné ruské morálky. Například poslanec a vlivný sportovní funkcionář Roman Těrjuškov obvinil populární tenistku, že je „špatným příkladem“ pro mladé lidi. Mimochodem: stejná slova použila před více než čtyřiceti lety Margaret Courtová (skvělá tenistka, ale rovněž náboženská fanatička) o Martině Navrátilové.

Takoví lidé jsou idioti, míní slavný trenér

„Jsme přece Rusové! Máme tradiční kulturní a morální hodnoty, které předáváme z generace na generaci. Pevně věřím, že všechno, co k nám přichází ze Západu, bude brzy vymýceno,“ prohlásil Těrjuškov pro server Sport.24.ru.

Rozlícený hodnostář se vyjádřil i k tomu, že Kasatkinová přiznala úvahy o změně občanství. Podobné záměry ostatně naznačil i tenista Andrej Rubljov. „Změna občanství je pro mnoho sportovců jako vypít sklenici vody. To nelze dovolit, to je dno,“ hřímal Těrjuškov, jenž nedávno brojil proti tomu, aby ruští hokejisté podepisovali smlouvy v „nepřátelské“ NHL, a raději by takové hráče posílal na vojnu.

Podobně rázný byl Jevgenij Trefilov, bývalý slavný trenér ruských házenkářek. Sexuální orientace podle něj není něčím, o čem by se mělo diskutovat. „Hloupost a jen hloupost. Ať si žije jak chce, ale hlavně skromně a nevystrkuje to na odiv. Takoví lidé jsou idioti, víc k tomu nemůžu říct,“ vyjádřil se kouč olympijských vítězek a mistryň světa.

S originálním přirovnáním přišla Nina Ostaninová, poslankyně a šéfka výboru pro rodinu. „Je to stejné, jako když pacient s rakovinou řekne, že je nemocný,“ prohlásila komunistická politička. „Já věřím, že netradiční sexuální vztahy jsou anomálie, druh diagnózy.“

V Rusku se ovšem objevily i smířlivější reakce. Kasatkinovou podpořili například bývalí hvězdní tenisté Jevgenij Kafelnikov či Andrej Česnokov. Sama hráčka je však smířená s tím, že se do rodné země jen tak nepodívá.