/VIDEO/ Kombinace nesnesitelného horka a vysoké vlhkosti si vybrala svou daň. Francouzský tenista Arthur Cazaux během utkání kvalifikace turnaje v Miami zkolaboval. Jeho soupeř to u fanoušků odskákal.

Francouzský tenista Arthur Cazaux během utkání v Miami zkolaboval | Foto: ČTK/AP Photo/Alessandra Tarantino

Během kvalifikace turnaje v Miami se na kurtu odehrálo drama. Francouz Arthur Cazaux všechny vyděsil, když se ve třetím setu utkání proti krajanovi Haroldu Mayotovi najednou složil na beton a zápas pro něj skončil.

K hrůznému momentu došlo ve čtvrtém gemu rozhodující sady zrovna ve chvíli, kdy byl jednadvacetiletý mladík na příjmu. Cazauxovi se zničehonic podlomila kolena a nekontrolovaně spadl. Vyčerpaný Francouz po ošetření opustil kurt na vozíku.

74. hráč světa, který letos zaujal triumfem nad Holgerem Runem a postupem do čtvrtého kola Australian Open, nejspíš odpadl v důsledku drsných podmínek. Na Floridě panují více jak třicetistupňová vedra, ale ještě větším problémem pro tenisty je vysoká vlhkost vzduchu, která činila asi 70 procent.

Mayot tomu nevěnoval pozornost

„Teplo a vlhkost jsou v Miami šílené. Když už přestaneme ohrožovat zdraví hráčů?“ napsala pod děsivé video na platformě X Cazauxova slavnější krajanka Alizé Cornetová.

Kritice čelil i Mayot, kterému fanoušci na sociálních sítích vyčítají, že k ležícímu Cazauxovi nepřispěchal na pomoc, ani se nezajímal o zdravotní stav svého krajana. „Nechutné od Mayota,“ zlobil se jeden z komentujících. „Mayot ani nepředstírá, že by ho to zaujímalo,“ divil se další.

Mayot, který se chystal na servis, se otočil zády a šel se utřít do ručníku. Prý nevěděl, co se děje. „Nevšiml jsem si, že Arthur spadl. Soustředil jsem se na další výměnu,“ bránil se na sociálních sítích. „Když jsem zjistil, že ho netrápí křeče, okamžitě jsem k němu šel. Měl jsem o něj velký strach. S Arthurem jsme přátelé od dětství. Přeju mu jen to nejlepší. Nikdy nejste šťastní, když vyhrajete takovým způsobem.“