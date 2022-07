Stačilo se podívat na dva poslední grandslamy v Paříži a v Londýně. Žádná přísná opatření, žádné preventivní testování, všechno (prý) pod kontrolou. A diváci, hurá do areálu! Jako by už nic nehrozilo.

Po výrazně opatrném startu sezony v Austrálii, kde klíčovou roli sehrála zejména bezpečnost všech zúčastněných, se veřejnosti začaly postupně otevírat brány tenisových areálů, až se na Roland Garros rozevřely úplně dokořán.

Ovšem idea bezproblémového turnaje a žádných koronavirových patálií se později ukázala jako příliš optimistická. Tribuny pařížského areálu praskaly ve švech, o pravidelném testování nechtěl nikdo ani slyšet. V tenisových šatnách však už zatím probíhalo další šílenství okolo pozitivních testů.

Několik hráčů i hráček covid v průběhu grandslamu zasáhl, společná nepsaná úmluva o mlčenlivosti však valnou většinu případů zametla pod koberec. Stejná situace pak panovala rovněž ve Wimbledonu, s tradičním travnatým turnajem se přitom museli rozloučit například Chorvat Marin Čilič, loňský finalista Mateo Berrettini či Španěl Roberto Bautista Agut.

Petice za nezbedného Novaka

Všichni dobře věděli, že koronavirus nikam nezmizel, avšak představa toho, že by se měl opakovat loňský tragický scénář s prázdnými tribunami a dennodenně přibývajícími omluvenkami, naháněla všem strach.

Otázka je, co přinese blížící se US Open. Newyorští pořadatelé se tváří optimisticky, na obzoru se však objevují první mračna. Týkají se zejména Novaka Djokoviče, čerstvého wimbledonského šampiona a prominentního odpůrce očkování.

Může se mu stát to samé, co v Melbourne. Jednoduše řečeno, pokud se nenechá očkovat, do areálu Flushing Meadows má dveře uzamčené. Tak ostatně praví i protikoronavirové nařízení americké vlády. „Nejde o rozhodnutí US Open, ale o postoj vlády státu, které budeme respektovat,“ zaznělo od vedení amerického grandslamu.

Za srbského tenistu se okamžitě postavila řada fanoušků, kteří dokonce vytvořili vlastní petici. V té žádají organizátory turnaje, aby danou věc intenzivně řešili a udělili Djokovičovi výjimku. Dokument podepsalo kolem dvaceti tisíc příznivců.

V Číně se (zase) nehraje

Ať už ovšem minisérie Djokovič vs. vakcinace dopadne jakkoliv, jisté je každopádně to, že ani v září a říjnu nečekají světový tenis žádné uším lahodící novinky. Ve čtvrtek ráno totiž přispěchala s šokujícím oznámením organizace ATP, která kompletně vyrušila všechny blížící se mužské turnaje na území Číny. Úplně stejně jako v předchozích dvou letech. A důvod je opět a znovu naprosto totožný.

„Bohužel je třeba reagovat na to, jaká v současné chvíli panuje situace. Jako globální sport pokračujeme v řešení dopadů pandemie, ač vnímáme, že zrušení akcí je velice nešťastnou realitou,“ řekl předseda ATP Andrea Gaudenzi.

Počet pozitivních testů vrací Čínu pomalu, ale jistě na úplný počátek pandemie v prosinci roku 2019. A tenisové turnaje nejsou zdaleka první mezinárodní akcí, která byla na tamějším území letos zrušena nebo odložena. ATP se tak rozhodla nahradit zrušené turnaje v Číně šesti novými podniky v San Diegu, Soulu, Tel Avivu, Florencii, Gijonu a Neapoli.

Není však zaručeno, že tam vše proběhne hladce. Na světlo na konci covidového tunelu to zatím nevypadá.