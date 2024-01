Po vyřazení ve čtvrtfinále Australian Open byla Barbora Krejčíková skleská, úvodní grandslam sezony ovšem vnímá pozitivně. „Samozřejmě že jsem teď naštvaná, ale můžu být pyšná na to, že jsem se dostala do čtvrtfinále a zahrála si tolik dobrých zápasů, tolik jich ubojovala a otočila,“ líčila své pocity česká tenistka.

Česká tenistka Barbora Krejčíková na Australian Open. | Foto: Profimedia

Krejčíkovou mrzelo, že proti Aryně Sabalenkovové nepředvedla lepší výkon. Kvůli útočné hře světové dvojky a obhájkyně titulu riskovala česká hráčka více na servisu, nedokázala se ale vyvarovat chyb. Přesto označila postup mezi osm nejlepších hráček turnaje za dobrý vstup do sezony.

Černá série Krejčíkové pokračuje. Češka končí na Australian Open ve čtvrtfinále

„Když to vezmu teď aktuálně, tak jsem z toho výsledku smutná. Jsem zklamaná, že jsem nehrála lepe a že ta šance vyhrát byla hodně daleko,“ řekla Barbora Krejčíková, která na úvodním grandslamu roku plnila roli turnajové devítky.

Barbora Krejčíková bilancuje svoje učinkování ve dvouhře na Australian Open:

„Z té vzdálenější perspektivy je to ale velice dobrý start do začátku sezony. Ve čtvrtfinále jsem dlouho nebyla. Jsem pyšná na to, že jsem zvládla být takto ve druhém týdnu, dostala se do čtvrtfinále, zahrála si tolik dobrých zápasů, tolik jich ubojovala a otočila,“ doplnila s připomínkou tří zápasů, které vyhrála navzdory porážce v prvním setu.

Mohla zahrát líp

Osmadvacetiletá Krejčíková vstoupila do turnaje vítězstvím nad Japonkou Mai Hontamaovou, poté vyřadila Němku Tamaru Korpatschovou, Australanku Storm Hunterovou a také šestnáctiletou Rusku Mirru Andrejevovou. Loňské šampionce Sabalenkové ale vzdorovala jen hodinu a 11 minut. Šestkrát přišla o servis a prohrála v poměru vítězných míčů 6:20.

„Když nepředvedu top výkon, tak je to proti Aryně těžké. Ona hraje dobře, rychle, ale měla jsem tam nějaké přiležitosti a mohla jsem zahrát líp,“ mrzelo Krejčíkovou.

Postupem do čtvrtfinále nicméně vyrovnala v Melbourne dosavadní maximum z roku 2022. Věří, že je po loňském vyhazovu kouče, zranění a herní krizi zpátky na správné cestě.

„Na jednu stranu jsem ráda, že jsem se dostala tak daleko a hodně věcí jsem oproti loňsku zlepšila. Ale já chci hrát s top hráčkami jako je Aryna a mít šanci je porazit, dneska jsem žádnou šanci neměla. Musím zahrát ještě líp, takže musím víc trénovat,“ pokrčila rameny.