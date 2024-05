Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková budou obhajovat na olympijských hrách v Paříži deblové zlato z Tokia. Siniaková to dnes řekla televizi CANAL+ Sport. České hráčky obnoví v Paříži spolupráci, kterou přerušily vloni v listopadu po finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se zlatými medailemi. | Foto: ČTK/AP

„Myslím si, že všichni očekávají, že budeme hrát spolu. A mohu potvrdit, že to tak bude,“ řekla Siniaková. „Nebudu diváky dál napínat. Setkaly jsme se, domluvily jsme se a teď doufám, že budeme obě zdravé a budeme moc rády obhajovat zlato,“ řekla Siniaková.

Vítězky sedmi grandslamových titulů ve čtyřhře přerušily na konci loňského roku spolupráci na popud Siniakové. Ta od nové sezony nastupovala ve čtyřhře s Australankou Storm Hunterovou, Krejčíková hraje po boku Němky Laury Siegemundové.

Konec tenisové lásky, hvězdný pár jde od sebe. Románky zažili Kvitová i Berdych

Zda spolu české tenistky, které před třemi lety porazily v olympijském finále švýcarskou dvojici Viktorija Golubicová, Belinda Bencicová, stihnou před Paříží ještě další turnaj, Siniaková neprozradila. "Uvidíme. Byla bych ráda, kdybychom spolu zvládly nějaký zápas před Paříži. Ale nevadilo by, kdyby se to nepovedlo. Nestalo by se to poprvé," uvedla Siniaková.

Olympijské hry v Paříži se konají od 26. července do 11. srpna. Tenisový turnaj se odehraje na antuce v areálu Roland Garros, kde Siniaková s Krejčíkovou slavily dva grandslamové tituly v letech 2018 a 2021.