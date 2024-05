Socialistické buňkoviště… Tak vypadá současný pohled do areálu, kde startují budoucí hvězdy světového tenisu a kde na zdech visí jejich obrazy, ale převlékat se musely někde jinde. O nedostatečné rehabilitaci ani nemluvě. Projekt i různá povolení už jsou na světě, ovšem plány brzdí finance. Pro LTC Pardubice nemohla nastat horší situace. V Českém tenisovém svazu bublá skandál kolem trestně stíhaného prezidenta Iva Kaderky. Tato organizace totiž dluží peníze Národní sportovní agentuře za neoprávněné čerpaní dotací. A teď si tam jděte pro finanční injekci…

„Finišujeme druhé kolo žádostí u Národní sportovní agentury. Je snaha, aby se na podzim začala stavět nová budova. S tím, že by areál získal úplně jiný charakter. Vše záleží na tom, jestli se nám v tomto termínu podaří sehnat objem finančních prostředků. Zastupitelstvo nám schválilo bezúročnou půjčku na dvacet let plus dotaci. Pardubický kraj nám rovněž schválil dotaci. Tyto peníze máme předjednané s tím, že pokud nám bude přidělena dotace Národní sportovní agentury, tak budou finance uvolněné. A pochopitelně musím zmínit i pomoc reklamních partnerů klubu i Pardubické juniorky. Bohužel řízení na Národní sportovní agentuře je velmi přísné. Byť máme stavební povolení, stavební projektovou dokumentaci i vysoutěženého zhotovitele, tak jsme se zadrhli na administrativních technikáliích,“ vysvětluje Petr Beneš v rozhovoru pro Deník.

Petr Beneš, předseda LTC Pardubice, za to umí také vzít…Zdroj: se svolením respondenta

Slavíte stoleté výročí otevření dvorců Pod zámkem a tedy vznik areálu. Jak je datum 4. května 1924 důležité pro LTC Pardubice?

Důležité je z toho důvodu, že byly otevřené nové dvorce, čímž se prakticky začal hrát v Tyršových sadech tenis.

Připomínáte si tento den také při jiných kulatých výročích?

Dá se říct, že si ho poprvé pořádně připomínáme nyní po těch sto letech. Náš klub žije hlavně Pardubickou juniorkou, která má za sebou již 96 odehraných ročníků. LTC Pardubice se chystá a směřuje své aktivity ke sta letům výročí Juniorky.

Plánujete k magickým narozeninám uspořádat nějakou slavnostní akci?

Neplánujeme. Náš klub vznikl v roce 1922 a před dvěma lety jsme to oslavili. A za chvíli nás čeká zmíněná stá Pardubická juniorka.

Bez předků by tady současný klub asi nebyl. Jaký byste jim předal vzkaz?

Pokračujeme v tradici, kterou jste založili. Snažíme se o to, aby bylo LTC Pardubice prestižním klubem v Pardubicích, ve Východočeské oblasti i v České republice. Určitě by je potěšilo, že jsme jediný východočeský klub, který dlouhodobě hraje extraligu smíšených družstev dospělých.

LTC Pardubice nejvíce proslavila Pardubická juniorka. Bez pořádání nejstaršího mládežnického turnaje v Evropě byste byli absolutně neznámí. Co pro váš klub znamená?

Organizace Pardubické juniorky znamená neuvěřitelnou motivaci pro naše mladé hráče, kteří se můžou zúčastnit zápasů jak v krajských kvalifikacích, aby mohli samotnou Juniorku hrát, tak zároveň bojů o volné karty pořadatele. A je tady samozřejmě historický podtext. Vítězové Pardubické juniorky, kteří si udělali později jméno ve světovém tenisu, jsou velkou motivací pro mladé hráče. Díky Juniorce se o Pardubicích více ví i za hranicemi naší země.

Zmiňujete vítěze Juniorky. Jsou jejich následné úspěchy také vašimi úspěchy?

Tenis je individuální sport. Hodně záleží i na přístupu jednotlivých hráčů i hráček, jestli to oni sami vydrží. Jejich kmenové kluby jim poskytnou trenéry, zázemí, plochu na trénování, nicméně bez individuální přípravy celé rodiny, která se obětuje pro svého potomka, to nejde. Vnímáme to tak, že bychom mohli být maximálně nějakou součástí přípravy hráčů a hráček. Oni samotní ale tomu musí dát daleko víc, než co jim může klub na regionální úrovni nabídnout.