Alespoň mají jistou účast na Turnaji mistryň. Celkově se dá říct, že závěrečný grandslam sezony byl z českého pohledu nejméně vydařený ze všech čtyř.

V singlu se nejdál (do osmifinále) probila Karolína Plíšková, i od ní se ale čekalo víc. „V tréninku to tu nebylo špatné, ale zápasy nebyly nejlepší. Nějak jsem se necítila, a nevím proč,“ řekla Plíšková novinářům po vyřazení.

Ve dvouhře se představilo devět Češek. Karolína Muchová vypadla ve třetím kole po lekci od Sereny Williamsové, alespoň do druhého kola proklouzly zdravotně indisponovaná Petra Kvitová a Kristýna Plíšková. Žádná sláva.

Pro srovnání: na letošním Australian Open byla Kvitová ve finále a Karolína Plíšková v semifinále dvouhry, Strýcová s Markétou Vondroušovou hrály semifinále čtyřhry. Na Roland Garros prošla Vondroušová senzačně do duelu o titul. Na trávě we Wimbledonu zářila Strýcová v singlu i deblu a dařilo se tam i Muchové.

Proč to tedy na US Open Češkám nešlo lépe?

Sešla se kombinace únavy, zdravotních trablů, smolného losu (první kolo nabídlo hned dvě česká derby) a nepovedených výkonů.

Muži? Bída

Na druhou stranu: nenarostla očekávání českých fanoušků až příliš? „Pořád je to fantastické. Všichni tlačí naše hráčky k tomu, aby byly první na světě. Já jsem spokojený, že je Petra do desítky a bojuje o Masters,“ řekl trenér zraněními pronásledované Kvitové Jiří Vaněk.

A muži? Bída. Výjimkou bylo australské tažení Tomáše Berdycha do osmifinále. Tehdy byl odpočatý po pauze, fit a plný chuti do tenisu, což bylo hned znát. Jenže bolesti se vrátily. Na Roland Garros Berdych nehrál, Wimbledon i US Open opustil hned v prvním kole. „Nejhorší je, že už nevidím, co bych měl udělat jinak nebo navíc,“ řekl s tím, že po sezoně asi ukončí kariéru.

Jinak stál za zmínku jen Jiří Veselý a jeho wimbledonské vítězství nad Alexanderem Zverevem.