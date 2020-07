Přední česká tenistka jela do německé metropole kvůli dvěma malinkým turnajům. Nelákala ji ani tak možnost hrát o peníze (celkem se rozdělovalo 100 tisíc eur), spíše šlo o konfrontaci se soupeřkami z ciziny. A hlavně: po zrušeném Wimbledonu se těšila na travnatý kurt.

Nezvyklé kulisy

Takové pozvání se prostě neodmítá. Výsledek? Dvě vítězství, dvě prohry ve finále. Kvitová však nesmutnila. Naopak, během týdenního pobytu si užila pořádný kopec zábavy. Po průtrži se totiž už první turnaj přesunul do hangáru (zrušeného) letiště Tempel-hof. V nezvyklých kulisách vyrostl tenisový kurt.

Po focení (s rozestupy) se šlo do akce. Kvitová ještě zavtipkovala: „Pokusím se netrefit letadlo.“ Ano, kousek za jejími zády stál bombardér ze 40. let.

Ačkoli by si turnaj svým obsazením zasloužil víc pozornosti, na tribunách smělo být jen 200 lidí. Dostalo se spíš na celebrity (přišel třeba místní herec a zpěvák Marius Müller-Westernhagen).

Pozornost a finanční zisk byl zajištěn jinak. Přímé přenosy na Eurosportu, streamy, do toho reklama na místě. Banner si objednali i Španělé, kteří tam propagovali letní zájezdy na Mallorku. Abychom zůstali u tenisu: právě na tomto (svém rodném) ostrově je Rafael Nadal. Trénuje, aby byl fit. A prý kdyby to šlo, rád by se inspiroval Realem Madrid.

„Ukázali, jakou mají vášeň a chuť do práce,“ řekl Nadal na adresu fotbalistů Bílého baletu, kteří letos získali titul v La Lize.

Výlet do přírody

Nadalův arcirival, Srb Novak Djokovič, má trochu jiný program. Po tak kritizované (a zrušené) sérii Adria Tour vzbudil poprask u sousedů. Světová jednička si udělala výlet do Bosny a Hercegoviny. Nejdřív bez roušky, pak už chodil s rouškou. Bylo to jeho první veřejné „vystoupení“ od pozitivního testu na koronavirus.

Přijel s rodiči, navštívil přírodní krásy země, dal rozhovor… A v něm zmínil zásadní věc: US Open. Djokovič by do New Yorku rád vyrazil, ale pouze když nebude muset do karantény.

A tím se trochu vracíme ke Kvitové i ona má o prvním grandslamu po pauze pochyby. „Vím o několika hráčích, kteří za téhle situace určitě na US Open nepojedou,“ řekla dvanáctá hráčka světa britské stanici BBC. Sama se prý rozhodne, až se dozví víc podrobností. „Pořád je tady možnost, že to vzdám,“ sdělila.