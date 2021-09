„Proč jsem byla v šoku? Nebylo to tak, že bych si před zápasem nevěřila. Ona je ale světová hráčka, jedna z nejlepších,“ vykládala Martincová novinářům bezprostředně po velké výhře.

Martincová dokázala otočit první set ze stavu 3:5, v tom druhém se oklepala ze ztráty vedení 5:1 a dvou neproměněných mečbolů na příjmu. Letošní finalistku Roland Garros udolala po 2 hodinách a 22 minutách a postoupila do čtvrtfinále.

Česká tenistka Tereza Martincová (na archivním snímku) postoupila v Ostravě do čtvrtfinále. Senzačně porazila Rusku Pavljučenkovovou. | Foto: ČTK

/FOTOGALERIE/ Připsala si jedno z nejcennějších vítězství v kariéře. Bylo o to sladší, že si ho mohla užít v domácím prostředí. Česká tenistka Tereza Martincová (61. hráčka světa) dokázala ve čtvrtečním utkání 2. kola na prestižním turnaji WTA kategorie 500 v Ostravě přehrát favorizovanou Rusku Anastasiji Pavljučenkovovou (13.) dvakrát 7:6. „V první chvíli jsem byla v šoku,“ přiznala 26letá rodačka z Prahy.

