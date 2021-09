„Byl to strašně náročný zápas. Ve druhém setu se mi to nepodařilo dotáhnout. Ona ale zahrála dobře. Tie-break byl vyrovnaný, urvala ho na svou stranu,“ začala hodnotit utkání Kvitová.

Domácí hvězda zareagovala. Okamžitě si vzala ztracený servis zpět a rozhodující brejk si schovala do osmé hry. Následně při podání využila hned první mečbol.

Dvacetiletá Ruska se ale nevzdala, druhou sadu urvala v tie-breaku, a ve třetí sadě šla do náskoku 2:1 s brejkem.

Kvitová měla utkání výborně rozehrané. Po rychle získaném první setu vedla v tom druhém 4:2 a vypadalo to na pohodový postup do čtvrtfinále.

/FOTOGALERIE/ Lvice z Fulneku to ubojovala! Tenistka Petra Kvitová (10. hráčka světa) zvládla na špičkově obsazeném turnaji WTA kategorie 500 v Ostravě svůj první zápas. Ale byla to dřina. Ve středu večer přehrála nasazená dvojka i díky podpoře fanoušků v Ostravar Aréně po dvou hodinách ruskou kvalifikantku Anastasii Potapovovou (92.) 6:1, 6:7, 6:3.

