Hlavní město Sicílie totiž od včerejška hostí první klání kolotoče WTA, který se před pěti měsíci zastavil kvůli koronaviru. Nyní se opět nesměle rozjíždí a akce na jihu Itálie má ukázat, že se profesionální tenistky mohou znovu bez obav vrhnout do práce.

Bez obav? „Máme omezení. Snídaně a večeře v hotelu, nosíme roušky. V podstatě se pohybujeme jen na hotelu nebo na kurtech, a to ještě omezeně,“ líčila Markéta Vondroušová, která je v Palermu druhou nasazenou hráčkou.

Pozitivní test

Loňská finalistka Roland Garros by se měla dnes utkat se soupeřkou z kvalifikace. Z Češek se kromě Vondroušové turnaje účastní také Kristýna Plíšková (do akce šla už včera večer), Tereza Martincová neuspěla v kvalifikaci kvůli zranění kotníku.

Tenistky jsou na místě samozřejmě opakovaně testovány na koronavirus. Podle informací od pořadatelů měla jedna z nich o víkendu pozitivní test a byla izolována od ostatních, zatím se ale dál pokračuje podle plánu. Už předtím se ale řada zvučných jmen v čele se Simonou Halepovou raději odhlásila.

Mezi hráčkami tak bují rozporuplné pocity. Na jednu stranu je úleva zase hrát o prize money a body do žebříčku, na druhou stranu se některé ptají, zda na to ještě není brzy. Mužský okruh ATP se rozběhne až koncem srpna v New Yorku těsně před grandslamovým US Open.

Praha volá

„Někdy je to divné, někdy až vtipné,“ řekla nasazená jednička Petra Martičová o četných hygienických opatřeních v Palermu. „Ale byly jsme tak dlouho bez turnajů a adrenalinu, který milujeme, že jsem šťastná, že tu můžu být,“ dodala Chorvatka.

Už příští týden pokračuje procitání WTA turnajem v Praze. Ten slibuje skutečně hvězdné obsazení, přijet má například i už zmíněná Halepová. (vž)