Oním vzkazem soupeřkám však není decentní upozornění na její (stále dosti svěží) věk, ale skutečnost, že vyhlášená bojovnice stále umí i navzdory okolnostem zabrat a vykřesat ze sebe větší než malé množství zabijáckého instinktu. To může na newyorském grandslamu znamenat hodně, obzvlášť v nevyzpytatelném ženském tenise.

Sama Češka mluvila v Cincinnati o tom, jak mizerně hrála v prvním kole proti Jil Teichmannové. Poznal by to i laik: Kvitové scházela energie, po kurtu se pohybovala jako by bez zájmu, její hru dusil poklop letargie. Se štěstím přežila mečbol soupeřky a jakýmsi zázrakem postoupila.

A pak? Pak to byla najednou úplně jiná tenistka, která ničila jednu silnou protivnici za druhou.

Žebříček nic neznamená

„V prvním kole jsem hrála opravdu špatně, ale dostala jsem druhou šanci. Občas se to stává. Jsem zato ráda, protože předtím jsem něco takového nezažila. Je fajn získat v mém věku takovou zkušenost,“ poznamenala s úsměvem.

Nechme stranou opakované narážky na věk. Faktem je, že Kvitová poslední dobou předvádí ještě nevyrovnanější výkony, než bývalo obvyklé, v tom se ale příliš neliší od většiny kolegyň. Snad každý týden zazáří jiná hráčka, stabilní formu aby divák pohledal. O to náročnější je tipovat favoritku US Open – prestižní titul může získat (skoro) kdokoliv.

Třeba i dvojnásobná wimbledonská šampionka, která v novém vydání žebříčku WTA přeskočila Karolínu Plíškovou a Barboru Krejčíkovou a je tak na 21. místě staronovou českou jedničkou. Sama to moc neřeší, dokonce prohlásila, že ranking ji nezajímá.

„Myslím, že v dnešním ženském tenise neznamená vůbec nic,“ podotkla.

Něco na tom je. Ostatně i světová jednička Iga Šwiateková, královna první poloviny sezony, od svého triumfu na Roland Garros neuhrála nic lepšího než jedno čtvrtfinále doma ve Varšavě.

„Někdy jsou dny, kdy vám to lítá ven z kurtu, a jindy si to všechno sedne. Záleží, jak se vyspím,“ smála se Kvitová po jedné z výher v Ohiu. Jak se asi vyspí v New Yorku?