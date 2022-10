Andrian Andrejev, kterému ve světovém žebříčku patří až 247. příčka, ovládl rozhodující sadu hry v závěrečném tiebreaku a mohl se radovat ze šokujícího postupu do čtvrtfinále challengeru.

Nicméně ta nejzajímavější část utkání se odehrála až poté, co bulharský outsider proměnil svůj mečbol. Nadšený Andrejev zvedl ruce nad hlavu a vydal se směrem k síti, aby poděkoval soupeři za zápas. Ostatně jako obvykle.

Jenže rutinní pozdrav se z ničeho nic změnil ve scénu jako dělanou pro dychtivé bulvární deníky. Oba tenisté se chytli za ruce neobyčejně silně, následně se srazili rameny a celou roztržku navíc okořenili ostrou výměnou názorů.

Emotivní dohra utkání mezi Moutetem a Andrejevem:

Zdroj: Youtube

A ruce od sebe nedali ani po chvíli. Ani jeden z rozzuřených aktérů utkání nechtěl za žádnou cenu ustoupit, a tak se posléze spustila strkanice na straně kurtu bulharského vítěze.

V tu chvíli už musel zakročit i umpirový rozhodčí, který se tak trochu nedobrovolně pasoval do role sudího při boxerských zápasech. Okamžitě seskočil ze svého místa a uháněl odtrhnout oba rozlícené tenisty od sebe. Svou úlohu naštěstí zvládl na výbornou.

Výhrůžky a výzvy ke konfrontaci

Celý incident pak měl svou dohru na sociálních sítích. Poražený Moutet se k situaci vyjádřil v instagramovém příspěvku, kde zmínil, že čelil opakovaným výhrůžkám ze strany Andrejeva, který ho měl hned dvakrát poslat „do prd*ele“.

„Nechci se omlouvat za to, co se v zápase stalo. Když si hráč dovolí říct dvakrát „jdi do prd*ele“ a dívá se vám přitom do očí, musel jsem mu dát mým způsobem najevo, že se takové věci nedělají,“ napsal 64. hráč světa.

Při strkanici na kurtu ho měl Bulhar dokonce vybízet k pokračování vzájemné konfrontace mimo kurty. „Vyhrožoval mi a vyzýval mě, ať na něj počkám u východu z kurtu,“ dodal Moutet.

„To jsem samozřejmě udělal, ale nějakých deset minut jsem ho tam musel hledat. Ve skutečnosti byl schovaný někde na druhé straně za šesti sekuriťákama,“ zakončil svou verzi příběhu.

Na dohru celé aféry si tenisoví fanoušci budou muset ještě počkat. Francouzův přemožitel Andrejev zatím mlčí a k incidentu odmítl cokoliv říct.