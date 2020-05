Stýská se vám už po špičkovém tenisu? Reprízy slavných mačů minulosti v televizi vás neuspokojují? Málo platné, na grandslamy a další hvězdně obsazená klání si fanoušci musejí ještě nějakou dobu počkat. Přesto se zvolna blýská na lepší časy.

První trénink po karanténě: Petra Kvitová si procvičila údery v areálu Sparty | Foto: TK Sparta Praha/Pavel Lebeda

Tuzemská sezona by se mohla už brzy provizorně rozjet a to v poměrně hvězdném obsazení. Kde? V Praze na tenisové Spartě. A je na co se těšit.