Antukový král a jeden z nejúspěšnějších tenistů v historii Rafael Nadal oslavil v australském Brisbane úspěšný návrat na dvorce po roční zdravotní pauze. Držitel dvaadvaceti grandslamů porazil v úvodním kole turnaje někdejší světovou trojku Dominica Thiema z Rakouska 7:5, 6:1 a mohl se tak těšit z prvního vítězství od ledna uplynulého roku. V osmifinále čeká legendárního Španěla domácí tenista Jason Kubler.

Rafael Nadal se loučil s tribunami v Melbourne Parku již ve druhém kole. | Foto: Profimedia

Na tenisovou sezonu 2023 by dost pravděpodobně nejraději úplně zapomněl. Naposledy se Rafael Nadal fanouškům ukázal na loňském Australian Open, po škaredém zranění kyčle však musel na nějaký čas své náčiní odložit. Nakonec se z toho bohužel vyklubala nejdelší pauza v jeho dosavadní kariéře.

Sedmatřicetiletý legendární tenista tak strávil téměř celý minulý ročník na marodce, zdravotní komplikace jej dokonce dohnaly až na operační sál. Zřejmě poslední Španělův comeback na kurty se (pochopitelně) dlouho plánoval, odkládal, až se příznivci královského sportu přeci jenom dočkali.

V australském Brisbane se vrátil nejprve ve čtyřhře, v níž ovšem po boku krajana Marcela Lópeze nestačili na domácí pár Purcell, Thompson a padli dvakrát 4:6. To nejlepší si však vítěz 22 grandslamových titulů schoval až na následnou premiéru ve dvouhře, na kterou už se upínala veškerá pozornost tenisových fanoušků.

Rafův vděk i kredit na adresu kolegy

Bývalý první hráč světa si v ní poradil s ikonou rakouského tenisu Dominicem Thiemem, který si přitom účast v hlavní soutěži musel vystřílet v kvalifikaci. Nadal proti svému mladšímu rivalovi, jehož ve finále French Open 2018 a 2019 připravil o celkový triumf, neztratil ani jedno podání a přesvědčivým výkonem si dokráčel pro vítězství 7:5, 6:1.

A vítězi amerického grandslamu z roku 2020 tak oplatil poslední dvě porážky v řadě ze stejné sezony. „Po jednom z nejnáročnějších roků mé kariéry je tohle opravdu emotivní a důležitý den. Nastoupil jsem před skvělými fanoušky a hrál na velmi slušné úrovni,“ těšilo po zápase Nadala, který vinou zranění klesl až do sedmé stovky žebříčku ATP.

„Jsem strašně pyšný. Nejen já, ale i můj tým a rodina, kteří za mnou každý den v uplynulém roce stáli. Vím, že i Dominic má za sebou řadu zdravotních potíží, takže doufám, že i jemu se bude v sezoně dařit,“ dodal na adresu svého kolegy z branže.

Nadal, jenž i navzdory dlouhé odmlce nadále drží rekord v podobě 906 týdnů v řadě strávených v elitní desítce světového žebříčku, by se měl po přípravném turnaji ukázat také na Australian Open, kde právě vloni odehrál své poslední utkání před avizovaným zraněním kyčle.

Nyní však španělského tenistu čeká souboj o postup do čtvrtfinále turnaje v Brisbane. Do něho naskočí proti domácímu vítězi loňské čtyřhry na melbournském grandslamu Jasonu Kublerovi, jenž prošel do další fáze turnaje přes Aslana Karaceva z Ruska.