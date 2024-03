Na tenisových kurtech zažila mnoho úspěšných výměn, v posledních letech ale americká tenistka Madison Brengleová čelí mnohem náročnější soupeřce, než je kterákoliv z těch z okruhu WTA. A to opakovaně. Znovu ji totiž dostihla rakovina, v životě už potřetí.

Madison Brengleová | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Na profesionálních kurtech je známá svým smyslem pro humor. Třeba před necelými čtyřmi lety po vítězném utkání 2. kola US Open pobavila nejen svým pozápasovým rozhovorem, ale především scénkou, jak s radostným zvoláním „alkohól“, doskotačila na tribunu, kde už na ni čekala Arina Rodionová, její soupeřka z úvodního dějství, s malou lahvičkou červeného vína na oslavu.

Smutná zpráva pro Vondroušovou. Tenistce zemřel dědeček. Z Miami se odhlásila

To už bylo v době, kdy do jejího sportem protkaného života zasáhla rakovina. Poprvé jí byla zákeřná nemoc diagnostikována před deseti lety. I tenkrát byla na US Open, když si všimla zvláštní skvrny na své noze.

Verdikt byl nelítostný, rakovina kůže.

Druhé setkání s nemocí proběhlo právě ve zmíněném roce 2020. Nyní se choroba znovu vrátila. „Bohužel mám opět rakovinu kůže. V dubnu podstoupím operaci. Jsem jako švýcarský sýr,“ napsala na svůj instagramový profil tenistka, která právě začátkem příštího měsíce oslaví své čtyřiatřicáté narozeniny.

Úspěšné návraty

I přes opakující se vážné zdravotní problémy Madison nikdy nezanevřela na tenis. Na kurty se pokaždé dokázala vrátit a během své kariéry vyhrála na dvě desítky turnajů ITF a dva na okruhu WTA. Na grandslamových turnajích prošla nejdále před devíti lety do čtvrtého kola Australian Open.

Ve stejném roce dosáhla i svého žebříčkového maxima, když se vyšplhala na pětatřicáté místo.