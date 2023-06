Cesta jednadvacetiletého šikuly Jiřího Lehečky letošním ročníkem pařížského grandslamu je definitivně u konce. Aktuální česká jednička si ve čtvrtečním utkání druhého kola Roland Garros vylámala všechny zuby na americkém outsiderovi Gironovi, jenž si proklestil trasu do další fáze turnaje jednoznačným vítězstvím ve třech setech. Poslední českou stopou ve dvouhře tak zůstává Karolína Muchová, která jde opět do akce v pátek.

Česká jednička Jiří Lehečka vypadl na pařížském grandslamu ve 2. kole. | Foto: Profimedia

Nebyl to vůbec jeho den. Domácí tenisová naděje Jiří Lehečka nepotvrdil ve druhém kole Roland Garros roli papírového favorita a musel dát pařížskému grandslamu předčasně sbohem. Jednadvacetiletý talent nestačil na 75. hráče světového žebříčku Marcose Girona ze Spojených států, kterému podlehl za necelé dvě hodiny jednoznačně 2:6, 3:6 a 2:6.

Hned v první hře přišel Lehečka o své podání, které mu navíc po celou dobu utkání dělalo nezvyklé potíže. Český tenista se snažil najít svůj herní rytmus a pohodu, namísto toho však kupil množství nevynucených chyb. Velké trápení nezastavilo ani pár světlých momentů v průběhu druhé sady, během níž se rodák z Kněžmostu na Mladoboleslavsku alespoň trochu vyrovnal šikovně hrajícímu Američanovi.

A právě v polovině druhého setu se naskytla jedinečná šance vzít dobře servírujícímu Američanovi vítr z plachet, ani toho se ovšem Lehečka nedokázal chytit. A frustrace nakonec došla tak daleko, že raketa putovala takříkajíc na pospas osudu. „To ale byla spíše náhoda, nesnažil jsem se ji zlomit,“ vrátil se český tenista ke kuriózní situaci na dvorci.

V roli favorita se necítím tak skvěle

Kromě toho však mělo druhé vzájemné setkání těchto tenistů jednoznačný průběh. Tentokrát sehrál hlavní roli devětadvacetiletý Giron, který tak Lehečkovi oplatil loňskou porážku z halového turnaje Masters v Paříži a postupem do třetího kola Roland Garros zároveň vyrovnal své dosavadní grandslamové maximum.

Naopak české jedničce se nepodařilo navázat na výtečný výkon z úvodní pětisetové výhry nad zkušenějším Němcem Janem-Lennardem Struffem, které se stalo jeho prvním skalpem na antukovém grandslamu v kariéře. „Určitě to byl jeden z mých nejhorších zápasů v sezoně. Z hlediska výsledku, výkonu i toho, jak jsem se cítil na kurtu,“ hodnotil své druhé vystoupení na turnaji zklamaný Lehečka.

Do utkání vstupoval český tenista s jasným plánem, ten však hned od prvního gemu začal troskotat na bezchybné hře Girona. „Byl to zápas, v němž jsem měl jasně danou taktiku a představu, jak by to mohlo vypadat. Přehrával jsem si v hlavě naše poslední utkání, ale od začátku bylo vše jinak a já na to nedokázal vůbec zareagovat,“ mrzelo 41. hráče žebříčku ATP.

„Rozhodně to nebyla využitá šance, jak bych si asi představoval. Pár dní mě to bude nejspíš prohánět,“ přiznal Lehečka. „Na druhé kolo grandslamu to byl velmi přijatelný los, ale ukázalo se, že v roli favorita se na kurtu necítím tak skvěle,“ řekl jednadvacetiletý talent, jehož nyní čeká start na domácím challengeru v Prostějově.