Postup s pořádně hořkou příchutí zažila v nedělním utkání čtyřhry na Roland Garros česká tenistka Marie Bouzková. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy sice postoupila se svojí parťačkou Sarou Sorribesovou do čtvrtfinále pařížského grandslamu, jejich vítězství se však zrodilo velice neobvyklým způsobem. A nad zvláštní koncovkou jinak vyrovnaného utkání se nyní pozastavují příznivci ze všech koutů tenisového světa.

Český tenis má ve francouzské metropoli další čtvrtfinálovou místenku. Rozjetou Karolínu Muchovou doplnila v neděli odpoledne rovněž její kolegyně Marie Bouzková, která si se svou parťačkou Sarou Sorribesovou zajistila účast mezi nejlepší osmičkou deblových párů. Více než o postupu se však nyní mluví o kontroverzním závěru tohoto duelu.

Česko-španělská dvojice urvala v nedělním osmifinále první set v poměru 7:6, ve druhé sadě ovšem ztrácela 1:3 a 15:30. Když v tu chvíli se na dvorci odehrála scéna, která se na tenisové scéně rozhodně jen tak nevidí. Nešťastný moment, jenž nadobro ztvrdil postup Marie Bouzkové s její spoluhráčkou do čtvrtfinále antukového turnaje v Paříži.

Celé to začalo naprosto nevinně. Indonéská tenistka Aldila Sutjiadiová zkazila return do sítě, načež její parťačka Japonka Miju Katóová míček zvedla a poslala jej na druhou stranu kurtu směrem ke sběračům. Nic neobvyklého. Jenže osmadvacetiletá deblistka zamířila tak nešťastně, že letící míč zasáhl nic netušící podavačku přímo do ramene.

Nemohly jsme za to, mrzelo Bouzkovou

Servírující pár ve složení Bouzková-Sorribesová ovšem incident neviděl, jelikož se zrovna domlouval na plánu směrem k následující výměně. „Jenom jsem slyšela, jak ji míč trefil,“ prozradila po utkání Bouzková. Rozhodčí nejprve soupeřku pouze napomenul, s čímž ale česká tenistka nesouhlasila a se španělskou parťačkou proto ihned vyrazila orodovat přímo k umpiru.

„Jenom jsme chtěly rozhodčímu říct, aby si trochu všiml, co se stalo. Ta holka tam asi 15 minut brečela. Když dal to napomenutí, tak říkal, že by se muselo druhé osobě něco stát. Pak si ale všiml, že brečí a něco se jí stalo, takže to evidentně nebyl žádný pomalý míč,“ vysvětlovala rodačka z Prahy. „Poté už jsme to nechaly na něm,“ dodala.

Kdyby však česká tenistka na nešťastný incident neupozornila, utkání by nejspíše pokračovalo směle dál. Nicméně posléze nabraly události na pařížském dvorci rychlý spád. Celý spor přispěchal rozsoudit přivolaný supervizor, který japonsko-indonéské dvojici udělil okamžitou diskvalifikaci. „Pokud někoho trefíte míčem mimo hru a zraníte ho, nesete odpovědnost, i když jste to třeba neměly v úmyslu,“ objasnil svůj krok.

Zápas byl ukončen. Japonská tenistka se rozplakala, diváci začali hlasitě pískat a celým kurtem se v tu chvíli nesla velice ponurá nálada. A do smíchu rozhodně nebylo ani postupující Bouzkové. „Fakt jsme z toho byly nesvé, protože je opravdu divné odejít z kurtu takhle. Diváci také nebyli nadšení, přitom my jsme za to úplně nemohly,“ mrzelo českou deblistku.

Diskvalifikace? Nemyslím si, tvrdí bývalý tenista

Jedno je naprosto jisté. Japonka skutečně zasáhla sběračku míčků nechtěně. Bez jakéhokoliv úmyslu jí ublížit. Stejného názoru byli ostatně i fanoušci na sociálních sítích, kteří nad kontroverzním rozhodnutím sudího nevěřícně kroutí hlavou.

A někteří dokonce viní z celého konfliktu česko-španělskou dvojici. „Není moc sportovní snažit se dosáhnout diskvalifikace soupeřek za jasně neúmyslný incident,“ objevilo se na twitteru. „Nerozumím tomu, proč Bouzková se Sorribesovou šly za rozhodčím žalovat. To je nesportovní,“ přidal komentář další z fanoušků.

A na stranu diskvalifikovaného páru se postavil i bývalý španělský tenista Alex Corretja, jenž v současné době pracuje jako reportér pro stanici Eurosport. „Nemyslím si, že tohle bylo na diskvalifikaci,“ řekl v živém vstupu po deblovém utkání.

To už ovšem nic nezmění na tom, že Bouzková se Sorribesovou si v Paříži zahrají čtvrtfinále. V něm vyzvou americko-australskou dvojici Nicole Melicharová-Martinezová, Ellen Perezová. „Je to hezké být potřetí ve čtvrtfinále v deblu, i když takhle to není úplně nejsladší,“ přiznala česká tenistka. „Jen doufám, že se do takové situace už nikdy nedostanu,“ přála si.

Čtvrtfinále ženské čtyřhry je na programu v úterý, stejně jako další bitva české zástupkyně Karolíny Muchové s Ruskou Pavljučenkovou ve dvouhře.