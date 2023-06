Neuvěřitelná tříhodinová bitva, útěk hrobníkovi z lopaty a na závěr sladká tečka v podobě postupu do prvního grandslamového finále v kariéře. Česká tenistka Karolína Muchová opět pobláznila pařížský centrální kurt Philippa Chatriera a zcela po zásluze nyní sklízí ovace ze všech koutů tenisového světa. A od napodobení zlaté jízdy krajanky Barbory Krejčíkové z roku 2021 dělí šestadvacetiletou rodačku z Olomouce poslední krok.

Karolína Muchová si v Paříži zahraje své první grandslamové finále v kariéře. | Foto: Profimedia

Když ve třetí rozhodující sadě strhující bitvy o pařížské finále svítil na ukazateli skóre průběžný stav 2:5 v neprospěch Karolíny Muchové, většina přítomných novinářů už si zběsile chystala otázky pro čerstvou finalistku Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Zdálo se být rozhodnuto. To ovšem neměli žádné tušení, že česká lvice má v rukávu schované ještě jedno tajné eso.

Eso s názvem „obrat jako prase“. A to doslova. Muchová sebrala poslední zbytek sil, dokázala se vrátit do téměř ztraceného utkání a pěti získanými gemy v řadě vyprovodila vytáhlou sokyni z kurtu. Ta se nestíhala divit, zatímco pařížské publikum hlasitě tleskalo jednoznačné hrdince čtvrtečního programu v areálu Rolanda Garrose.

Senzační obrat. Muchová je poprvé ve finále grandslamu: Ani nevím, co se stalo

„Děkuji všem, vůbec nechápu, co se to stalo. Lidi mě hnali, pořád jsem bojovala a ono to zafungovalo. Teď jsem tak šťastná,“ oplývala se radostí Muchová v rozhovoru po postupu do premiérového finále na grandslamu v kariéře. V sobotní bitvě o cennou trofej vyzve dosud suverénní světovou jedničku a obhájkyni loňského prvenství z Polska Igu Šwiatekovou.

Gratulace i od Haška z Ukrajiny

Už teď se ale nad českou bojovnicí vznáší obláčky plné uznání. Respekt ovšem zaslouží i poražená Běloruska Sabalenková. Čtvrteční semifinále bylo tou pravou reklamou na světový tenis. Od prvního až do posledního míčku. „Nemám slov. Ten zápas měl úplně všechno, co byste si kdy mohli od tenisu přát,“ řekla s nadšením přihlížející sedminásobná vítězka pařížského grandslamu Chris Everttová.

A americká legenda tenisu měla pro výjimečný výkon rodačky z Olomouce velkou slabost. „Miluji její rozmanitost. Dokáže vás překvapit a je tak nepředvídatelná. Je snad jedinou hráčkou, která má takovou jemnost,“ přiznala po utkání. „Myslím, že tu máme novou Ashleigh Bartyovou,“ dodal v živém vstupu komentátor Eurosportu Mats Wilander, který přirovnal hru české tenistky k někdejší světové jedničce z Austrálie.

S mnohem zajímavějším přirovnáním však přispěchal o něco později jeden z polských tenisových fanoušků na sociálních sítích. „Karolína hraje jako ženský Djokovič,“ napsal do komentářů a přidal upřímnou gratulaci k postupu do finále.

Vystoupení jako od ostříleného mazáka, jenž má s podobnými zápasy už letité zkušenosti. Jen málokdo z tenisových příznivců věřil po skončení utkání tomu, že se Češka bude připravovat teprve na první velké finále v kariéře. „Velice působivá Muchová, která hraje tak, jako by hrála již 15 semifinále na grandslamech,“ napsal na svůj twitterový účet uznávaný kouč Patrick Mouratoglou.

Prokletý melatonin. Ospalý Tsitsipas usnadnil Alcarazovi postup v Paříži

Srdnaté vítězství proti běloruské tenistce udělalo velkou radost rovněž bývalému hokejovému brankáři Dominiku Haškovi, jenž se aktuálně nachází na Ukrajině. „Vím, že je to jen sport, ale tím, že jste porazila aktivní reprezentantku ruského teroristického režimu, jste udělala hodně i pro osvobození Ukrajiny atd. Díky,“ stojí v jeho příspěvku na Twitteru.

Muchová, které aktuálně patří na světovém žebříčku 43. místo, vystřelí po skončení Roland Garros minimálně na 16. příčku, tedy až do míst dosavadního kariérního maxima. Zároveň se při sobotním nástupu na centrální dvorec stane po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové již čtvrtou českou finalistkou v Paříži za posledních osm let.

A právě poslední zmiňovaná Krejčíková zde napsala před dvěma lety svůj jedinečný zlatý příběh až do šťastného konce. Nyní se tenisovou Popelku z Ivančic pokusí napodobit i rozjetý expres z Olomouce. Pařížská finálová jízda startuje v sobotu odpoledne.