Ve třetím kole Roland Garros už sice nestačil na ruského favorita Daniila Medveděva, kterému podlehl po dalším skvělém výkonu ve čtyřech setech, přesto český tenista Tomáš Macháč zanechal na letošním ročníku pařížského grandslamu velkou stopu. Třiadvacetiletý rodák z Berouna si na antuce vylepšil své kariérní maximum a zaslouženě už pokukuje po elitní třicítce světového žebříčku.

Český tenista Tomáš Macháč na grandslamu v Paříži. | Foto: Profimedia

Dva zvládnuté zápasy včetně náročného pětisetového maratonu a následně úctyhodný boj se světovou pětkou. Suma sumárum, forma českého tenisty Tomáše Macháče v letošní sezoně zraje jako víno. A poslední vystoupení na pařížském grandslamu je toho značným důkazem.

Tomáš Macháč prohnal Daniila Medveděva:

Zdroj: Youtube

„Za mě určitě dobrý. Vyhrál jsem dva dobré zápasy, obzvlášť mě potěšil ten pětiseťák proti Navonemu. I poslední zápas byl skvělý, hodně vyrovnaný. Mohlo to jít přinejmenším do pěti setů, ale to je tenis. Vydal jsem ze sebe všechno, ale nestačilo to,“ pronesl Macháč po bitvě s Rusem Medveděvem.

Berounský rodák předvedl proti vítězi US Open z roku 2021 další skvělý výkon a po celou dobu držel s favoritem zápasu krok. Svého soupeře pak dokonce předčil v počtu vítězných míčů. Byl to ovšem ruský tenista, kdo zvládl vypjaté koncovky úvodních dvou setů.

Nedostaneš peníze, křičel Macháč na trenéra

Ve třetí sadě už Macháč konečně našel účinný recept a Medveděva vůbec nepustil do hry. O to víc pak aktuální českou dvojku mrzely nevyužité příležitosti v klíčových pasážích setu číslo čtyři. Třeba za stavu 4:5 a 30:30, kdy po nevyužité smeči nabídl soupeři mečbol. „Je to škoda. Nebyla to lehká situace, ale i tak bych to měl proměnit,“ přiznal Macháč.

Konec tenisové lásky, hvězdný pár jde od sebe. Románky zažili Kvitová i Berdych

Po této zmařené šanci se také okamžitě obrátil ke svému trenérskému boxu. „Nedostaneš žádné prize money. Za co taky. Smeče spolu vůbec netrénujeme. To zase musím s něčím přijít já,“ křičel s nadsázkou na svého kouče Daniela Vacka, se kterým si vzápětí vyměnili úsměvy na tváři.

Navzdory porážce ale Macháč na druhém největším kurtu pařížského areálu náramně bavil. Fanoušky rozveselil například tím, když po jedné z výměn políbil pásku u sítě, aby mu do příště přinesla více štěstí. O chvíli později se zase postaral o fantastický prohoz levačkou, nad kterým žasl sám Medveděv.

„Přiznám se, že takové údery úplně nevyhledávám. Že bych si třeba před zápasem řekl, že zahraju levačkou, to ne. Prostě jsem ten míč chtěl vyhrát a tím, že v tréninku občas levačkou hraju, tak si tím pomůžu,“ prozradil 23letý tenista.

Tuto nezvyklou parádu navíc Macháč vytáhl ze svého šuplíku rovnou dvakrát za sebou. „Nejlepší levák na světě, to může být klidně nejlepší úder French Open,“ ocenil výjimečný moment legendární Mats Wilander.

Soumrak zhuntované legendy. Nadal se (ne)loučí. Král věří, že se do Paříže vrátí

V hledišti si řekl o pozornost diváků také hráčův chiropraktik Milan Javanský, který slavil Macháčovy vítězné výměny točením ručníku nad hlavou. „Je podobný jako já, takže si všechny zápasy strašně užívá. Vždycky ho chci vzít na velké turnaje, protože mi dává hodně energie,“ řekl aktuálně už 33. hráč světa.

Ten na právě probíhajícím Roland Garros jenom potvrdil svou veleúspěšnou sezonu. Ještě před pařížským grandslamem se probojoval také do finále turnaje v Ženevě, kde vyřadil i světovou jedničku Novaka Djokoviče.

„Když se podívám na letošní sezonu, tak až na pár zápasů jsem prohrál s top hráči. A když s nimi hrajete třetí, čtvrté kolo nebo finále, tak už jsou v nejlepší kondici a formě. A já jsem s nimi schopný hrát vyrovnaný zápas. Myslím si, že když budu makat, tak se tam můžu dostat i já,“ dodal Macháč.