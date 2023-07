Běžný tenisový turnaj v Liberci dostal nečekanou zápletku. O rozruch se postarali dva sportovci původem z Ruska a zároveň cizinecká policie, která je pod Ještěd přijela zkontrolovat. Závěr? Neporušili vládní nařízení.

Tobias Kamke na turnaji Svijany Open (foto ilustrační) | Foto: Deník / Kamil Košun

Zatímco ruské a běloruské tenistky nemohou startovat na ženském turnaji kategorie WTA Livesport Prague Open v hlavním městě České republiky (zkratkovitě kvůli nařízení o trestu za válečnou agresi na Ukrajině), v Liberci se dva ruští tenisté ocitli s raketou v ruce.

Přijeli na mužský challenger Svijany Open - konkrétně jde o Denise Kloka a Kirilla Kivattseva.

„My jako organizátor nemáme žádný vliv na to, jací sportovci se do turnaje přihlásí,“ osvětlil situaci hned na úvod ředitel turnaje Tomáš Trsek.

Sami hráči si vybírají, kde by rádi startovali. Pokud na to mají žebříčkové postavení, jsou zařazeni do soutěže. „V sobotu při losování kvalifikace nám supervisor předal seznam startujících, kde se objevili dva hráči bez národnosti, to znamená ruští tenisté. Následně na to jsme kontaktovali Národní sportovní agenturu, která se spojila s cizineckou policii, a ta si vzala celou záležitost na starosti. Od nedělního rána jsme tak byli v kontaktu s cizineckou policií. Ruští hráči byli u výslechu do pozdních večerních hodin a závěr je takový, že oba mohou v turnaji pokračovat.“

Deníku to potvrdil mluvčí cizinecké policie Josef Urban: „V neděli byla cizineckou policií provedena u obou sportovců pobytová kontrola. Zjistili jsme, že z jejich strany byly splněny veškeré podmínky pro vstup a pobyt na území. Oba sportovci pobývají na území České republiky legálně a v souladu s právními předpisy.“

Podle dostupných informací je pravděpodobné, že v případě Kivattseva a Kloka - hráčů z páté a šesté stovky žebříčku ATP - sehrály roli jejich tenisové dovednosti. Cizinecká policie tuto tezi nevyvrátila.

Odměna? Za kvalifikaci pár tisíc korun

Další důvody přidal ředitel turnaje. „Denis Klok je původem Ukrajinec. Dokonce do 16 let reprezentoval tuto zem a u výslechu řekl, že je Ukrajinec, který žije na Krymu. V roce 2014 však došlo k anexi tohoto poloostrova a byl mu přidělen ruský pas. Kirill Kivattsev pak žije osm let v Itálii, kde má trvalé bydliště a žádá o italské občanství, které by měl v nejbližších měsících obdržet,“ vysvětlil Trsek.

Faktem je, že liberecký turnaj není vysílán v televizi, nemá takovou publicitu a ohlas jako souběžně hraný podnik žen v pražské Stromovce.

A především tenisté si tady moc peněz nevydělají. Kvalifikant obdrží 185 eur (zhruba 4450 korun), účastník prvního kola si přijde na 720 eur (17 330 korun). Teprve vítěz celého turnaje se může radovat z takřka deseti tisíc eur (více než 240 tisíc korun).

„V případě řízení o ukončení pobytu na území České republiky policie hodnotí veškeré individuální okolnosti daného případu. Například účel pobytu, délku pobytu, finanční prostředky a celkovou pobytovou historii a to jak na území ČR, tak na území ostatních členských států EU,“ dodal Urban.

Mimochodem, Kivattsev prošel kvalifikací do hlavní soutěže.