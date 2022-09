Kde je pravda v této konkrétní kauze, se snad ukáže v následujících týdnech a měsících. Každopádně to ale ukazuje, že problematika vztahů mezi trenéry a mladými sportovkyněmi je mimořádně složitá a často opomíjená. Obzvlášť když ohlášení (údajného) znásilnění přijde až po letech.

„Je to nesmírně citlivé téma,“ citovala BBC slavnou běloruskou tenistku Viktorii Azarenkovou, která zasedá v hráčské radě WTA. „Dokud samy postižené hráčky neřeknou, co se jim stalo, tak se o podobných případech nedozvíme.“

To je v obecné rovině pravda, na druhou stranu stejně tak nelze popřít, že v kuloárech tenisové tour se mluví o lecčems. To ostatně potvrzuje i Azarenková. „Stává se to nalevo napravo,“ mrzí bývalou světovou jedničku.

Téma číslo jedna

Nejde o novinku. Před časem vylíčila například Američanka Pam Shriverová, jedna z hvězd 80. let, jak ničivé následky měl pro ni „nevhodný“ vztah s jejím trenérem. Podle Azarenkové musí být začínající tenistky vychovávány tak, aby samy hned poznaly, kdy se vztah s koučem mění v cosi toxického a nepřijatelného, a aby se dokázaly bránit.

„Pro nás v hráčské radě je to téma číslo jedna, protože pořád vidíme, jak někdo využívá nebo zneužívá zranitelné mladé dámy,“ řekla dvojnásobná grandslamová vítězka a jedna z mála matek mezi elitními profesionálkami.

Azarenková má šestiletého syna, ale otevřeně přiznala, že kdyby měla dceru a ta projevila zájem pokračovat v matčiných sportovních šlépějích, váhala by. „Určitě by mi to dělalo starosti,“ prohlásila Běloruska o nástrahách, číhajících na dospívající tenistky. „Proto mě tyto případy tak rozesmutňují.“