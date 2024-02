Obviněný prezident Českého tenisového svazu (ČTS) Ivo Kaderka dorazil v doprovodu policie k Obvodnímu soudu pro Prahu 7, který rozhodne o návrhu na vazbu. Sportovní funkcionář si kryl obličej kapucí, na dotazy novinářů neodpovídal. Policie ho viní z dotačního podvodu a ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, za což mu v případě prokázání viny hrozí až desetileté vězení.

Zlatý kanár 2023 v Přerově. Ivo Kaderka a Markéta Vondroušová | Foto: Deník/Jan Pořízek

V kauze tenisových sportovních dotací dnes soud poslal do vazby tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla. Podle jeho advokáta Miroslava Synka je důvodem to, že policie ještě nestihla vyslechnout všechny svědky. S klientem si ponechali lhůtu pro případné podání stížnosti proti rozhodnutí. Ta by ale neměla odkladný účinek a rozhodoval by o ní pražský městský soud.

Člena dozorčí rady Českého tenisového svazu Flégla přivezla policie autem na dvůr Obvodního soudu pro Prahu 7. Odtud ho maskovaní muži eskortovali do budovy. "Nebudu se vyjadřovat," odpověděl na novinářský dotaz, jestli zneužíval dotace. Po zhruba hodinovém zasedání ho policisté odvedli.

Kauza tenisových dotací: návrh na vazbu pro dva obviněné, mezi nimi je i Kaderka

Kaderku a Flégla policie viní z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadávání veřejných zakázek. Hrozí jim až desetileté vězení.

Šestapadesátiletý Flégl byl profesionálním československým tenistou, největších úspěchů dosáhl ve čtyřhře. Nyní je členem dozorčí rady ČTS a také starostou spolku Orel jednota Praha-Balkán. Právě tomuto spolku poslal ČTS desítky milionů korun. Část peněz určená na pořádání turnajů přitom podle vyšetřovatelů skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků.

Škoda téměř 15 milionů

Způsobenou škodu policisté vyčíslili na zhruba 14,5 milionu korun. Firmy si údajně nechaly proplácet peníze za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby - za podíl na organizaci turnajů, za dopravu i stravování účastníků nebo na zajištění lékařské péče.

Policie v kauze v úterý obvinila pět lidí z tenisového prostředí a stejný počet firem. Mezi stíhanými jsou podle informací médií vedle Flégla a Kaderky také tajemník svazu Jakub Fastr, šéfka ekonomického oddělení svazu Hana Baierová a někdejší přední deblista Daniel Vacek.

V Česku víte, jak najít velké talenty a šampiony, říká legendární McEnroe

Kaderku a Baierovou stíhá policie podle Novinek.cz za stejné trestné činy se stejnou sazbou jako Flégla. Vacka viní z dotačního podvodu, Fastra z pomoci ke zjednání výhody se sazbou dva až osm roků odnětí svobody. Fastra, Baierovou a Vacka už policisté propustili ze zadržení, stíhat je budou na svobodě.

Obvinění se podle médií týká také čtyř společností spojených s Fléglem - Envibal, Český tenis, Smart Deal a Umpire Club Restaurant - a firmy Sofos, která patří Vackově manželce.