Tenistka Markéta Vondroušová zahájila velký turnaj v Dubaji s třímilionovou dotací vydřeným vítězstvím 6:1, 5:7, 6:2 ve druhém kole nad Američankou Peyton Stearnsovou. V osmifinále je i její krajanka Karolína Plíšková, která si poradila 6:7, 6:3 a 6:4 s Američanku Ashlyn Kruegerovou. Na turnaji v Dauhá zase válí osmnáctiletý talent Jakub Menšík, jenž zaskočil nasazenou pětku Alejandra Davidoviche a v dalším kole si zahraje proti legendárnímu Andymu Murraymu.

Markéta Vondroušová. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová porazila o dva roky mladší Stearnsovou i v třetím vzájemném duelu po loňských výhrách ve Wimbledonu, kde poté došla až k titulu, a na US Open. Česká favoritka si po jednoznačně získaném prvním setu zkomplikovala situaci v druhé sadě, v níž sice srovnala ze stavu 1:4 s dvěma brejky na 4:4, ale nakonec ji stejně ztratila.

V rozhodujícím setu nicméně sedmá nasazená Vondroušová, která měla v prvním kole volný los, od stavu 2:2 získala čtyři gamy za sebou a po dvou hodinách postoupila. V osmifinále se střetne s turnajovou dvanáctkou Ljudmilou Samsonovovou, jež se do třetího kola dostala bez boje po odstoupení krajanky Anastasie Pavljučenkové.

Plíšková proti Kruegerové potvrdila formu a připsala si už jedenácté vítězství za sebou. Minulý týden v Dauhá však kvůli zranění zad nenastoupila k semifinálovému duelu se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z Polska. Nyní si s Američankou poradila ve třech setech a prošla do dalšího kola.

Finalistka turnaje v Dubaji z roku 2015 a někdejší první hráčka žebříčku Plíšková si v osmifinále zahraje se světovou trojkou Cori Gauffovou, která porazila 6:1 a 7:5 Elisabettu Cocciarettovou z Itálie. S Američankou má Plíšková vyrovnanou bilanci 1:1.

Menšík vyřadil turnajovou pětku

Osmnáctiletý tenista Jakub Menšík při svém druhém letošním startu v hlavní soutěži turnaje ATP Tour vyřadil v Dauhá nasazenou pětku Alejandra Davidoviche. Český talent favorizovaného Španěla v prvním kole porazil 7:6, 6:4 a udělal další krok k vysněné elitní stovce světového žebříčku. Ve druhém kole se navíc Menšík střetne s bývalou světovou jedničkou Britem Andym Murraym.

Český talent letos úspěšně debutoval na Australian Open, kde v druhém kole donutil k pěti setům hráče Top 10 Poláka Huberta Hurkacze. Minulý týden prostějovský rodák postoupil do semifinále challengeru v Manámě a posunul se na životní 116. místo žebříčku.

Ke startu v hlavní soutěži v Dauhá využil Menšík výjimku pro mladé hráče kategorie takzvané „Next Gen“ a proti Davidovichovi si připsal největší výhru začínající kariéry. V prvním setu vymazal ztrátu 2:4 a získal ho 7:3 v tie-breaku, hned na úvod druhé sady vzal 24. hráči světa servis a výhodu už udržel.

„Je to šílená příležitost hrát 250 tady v Dauhá, takže jsem strašně rád, že jsem se dostal do druhého kola a udělám vše, co bude v mých silách, abych tento výkon předvedl i tam,“ řekl pro web ATP Tour Menšík, který přitom sport musí skloubit se studiem a letos bude maturovat na sportovním gymnáziu.