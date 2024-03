Český tenista Jiří Lehečka porazil ve třetím kole turnaje Masters v Indian Wells dvakrát 6:4 pátého hráče světa Andreje Rubljova z Ruska. Jeho dalším soupeřem na prestižním turnaji bude někdejší trojka žebříčku Řek Stefanos Tsitsipas. Linda Nosková prohrála se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, od které schytala ve druhé sadě kanára.

Tenista Jiří Lehečka postoupil do druhého kola australského grandslamu. | Foto: Profimedia

Dvaadvacetiletý Lehečka, kterému v pořadí ATP patří 32. místo, si s Rubljovem poradil bez větších problémů. Soupeři dvakrát sebral servis, sám nečelil ani jednomu brejkbolu a třetí výhru nad hráčem z elitní desítky si připsal po hodině a 18 minutách.

Premiéra na Masters na jedničku. Menšík postoupil do 2. kola. Plíšková končí

„Byl to náš čtvrtý vzájemný zápas, takže jsme oba věděli, co čekat,“ řekl Lehečka na webu ATP. „Loni jsem s ním v Indian Wells hladce prohrál, takže jsem se teď zpětně díval, co jsem tehdy udělal špatně. A další věc samozřejmě je, že nyní už jsem zase trochu jiný hráč,“ dodal.

Lehečka si postupem do čtvrtého kola vyrovnal svoje kariérní maximum z turnajů Masters a o premiérové čtvrtfinále se utká s Tsitsipasem. S pětadvacetiletým Řekem se na okruhu ATP zatím potkal dvakrát a v obou případech prohrál. Nyní jej čeká třetí příležitost.

Nosková nedokázala po nadějném začátku zaskočit ve třetím kole v Indian Wells Šwiatekovou a premiérové osmifinále si při druhém startu v kalifornské poušti nezahraje. S polskou tenistkou ve třetím kole prohrála 4:6, 0:6 a nenavázala na senzační vítězství ve vzájemném duelu na lednovém Australian Open.

Devatenáctiletá Nosková v úvodním setu sebrala favoritce ve třetím gamu podání, ujala se vedení 4:2 a měla i tři další brejkboly. Žádný už ale nevyužila a kontrolu převzala soupeřka. Polka získala dalších deset her v řadě a ve druhém setu vyprovodila poslední českou zástupkyni v pavouku s kanárem.

Ve čtvrtém kole je také obhájce titulu Carlos Alcaraz, který si poradil 6:2 a 6:3 s Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady. O čtvrtfinále si dvacetiletý druhý hráč světa zahraje s Fábiánem Maroszánem z Maďarska, jenž ho loni jako 135. hráč světa nečekaně vyřadil v Římě.